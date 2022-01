जशपुर : जशपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों (Two Interstate Ganja Smuggler Arrested in Jashpur) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी ओड़िशा से गांजा तस्करी कर उत्तरप्रदेश ले जा रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 65 किलो गांजा भी जब्त किया है. साथ ही गांजे की तस्करी के उपयोग में लाई जा रही कार भी जब्त की गई है.

संबलपुर से ओड़िशा ले जाया जा रहा था गांजा

पुलिस के अनुसार जशपुर के (Tapkara Police Big Action Against Ganja Smuggling) तपकरा थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक होंडा सिटी कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर संबलपुर (ओड़िशा) से गांजा लाया जा रहा है. तस्करों द्वारा यह गांजा प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) की ओर ले जाने की सूचना मिली. इस कार पर OR 02 AF 4695 का नंबर प्लेट लगा था. पुलिस ने तपकरा में कार रोककर तलाशी ली तो उसमें 65 किलो (65 पैकेट) गांजा बरामद हुआ. इस जब्त गांजे की कीमत करीब साढ़े 6 लाख रुपये से अधिक है. पुलिस ने जांच में पाया कि कार के नंबर प्लेट के नीचे एक और नंबर प्लेट लगा था. जिसमें MH 12 AF 4695 नंबर लिखा था.

प्रयागराज के दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि आरोपी गांजा संबलपुर (ओड़िशा) से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) की ओर ले जा रहे थे. पुलिस ने प्रयागराज (उप्र) के माड़ा जिला अंतर्गत देवा पोस्ट दसवार थाना निवासी आरोपी ओम प्रकाश यादव (35 वर्ष) और प्रयागराज (उप्र) के ही कोरांव जिला के कटरा थाना स्थित कोरांव मोहल्ला निवासी मो शाहिद (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया.

चार महीने में तस्करी के चार बड़े मामले

बता दें कि बीते 18 जनवरी को भी तपकरा पुलिस ने 4 लाख का गांजा जब्त किया था. जबकि बीते 4 महीनों में पुलिस ने चार बड़े तस्करी के मामलों में सफलता पाई है. इनमें, 24 सितंबर 2021 को एक कार से छत्तीसगढ़-ओडिशा चेक पोस्ट पर 95 किलो से अधिक गांजा बरामद किया था. जिसकी कीमत करीब साढ़े 9 लाख रुपये थी. वहीं 19 अक्टूबर को 23 किलो गांजा जब्त किया था. 27 अक्टूबर को ओड़िशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा 57 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया था. जिसकी कीमत करीब 5 लाख 70 हजार रुपये के करीब थी. 28 अक्तूबर को ही उत्तर प्रदेश ले जाये जाने के दौरान 78 किलो गांजे से भरी कैप्सूल भी पुलिस ने पकड़ी थी. इस दौरान भी करीब 7 लाख 80 हजार रुपये का गांजा पकड़ा था.