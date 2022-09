जशपुर : तपकरा पुलिस ने बुलेट में गांजा की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया (Hemp smuggler arrested in Jashpur ) है. आरोपी ओडिशा से गांजे की तस्करी करके छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे. गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर निवासी हैं. जिनके पास से पुलिस ने 21 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है. इसकी कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है.





मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई : मामले की जानकारी देते हुए तपकरा थाना प्रभारी एल आर चौहान ने बताया कि "बीती रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तपकरा के रास्ते काला रंग की मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड में दो व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे (Tapkara police station area of Jashpur ) हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने नाकेबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की .उसी दौरान दो युवक एक्स ओल्ड मोटरसाइकिल में तेज गति से आए. पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान युवकों के बैग से 21 किलो 55 ग्राम गांजा बरामद किया गया. दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया (Hemp smuggler arrested on bullet bike in Tapkara) गया.



कितनी है गांजे की कीमत : आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 लाख 17 हजार रुपए है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गांजे को ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था. गांजा तस्करी के मामले में आरोपी सर्जन सिंह और शिशु सिंह को धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.



पहले भी हुई है गिरफ्तारी : आप को बता दें कि बीते 12 सितम्बर को लग्जरी दो कारों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट एवं ग्राम प्रधान का बोर्ड लगा गांजा की तस्करी करते चार तस्करों को जिले की कुनकुरी गिरफ्तार किया था. जो ओडिशा से उत्तर प्रदेश ही गांजे की तस्करी कर रहे थे. जिसके कब्जे से पुलिस ने 41 किलो गांजा जब्त किया था. जिसकी कीमत 4 लाख से अधिक थी. साथ ही 2 लग्जरी कार जब्त किया था. वहीं 13 सितम्बर को तपकरा पुलिस ने ओडिशा की सीमा चेकपोस्ट पर अवैध गांजा सहित पांच तस्करों को गिरफ्तार किया था. जिसके पास से पुलिस ने 28 किलो गांजा जब्त किया था. Jashpur Crime news