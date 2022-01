जांजगीर चांपा: जिले में दहेज के लिए सास ने बेटे के साथ मिलकर बहू को जिंदा जला दिया (Dowry case in Janjgir Champa) था. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. दहेज के लालची मां-बेटे ने मिलकर विवाहिता की हत्या कर दी. विवाहिता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया (woman burnt alive for dowry in Janjgir Champa ) था. हालांकि मरने से पहले अस्पताल में विवाहिता ने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति धनेश्वर यादव एवं सास मंगली बाई को धारा 302, 304, 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जांजगीर चांपा में दहेज के लालची

ये है पूरा मामला

पूरा मामला अड़भार चौकी क्षेत्र के ग्राम ढिमानी का है. जहां विवाहिता राधा बाई का विवाह गांव के धनेश्वर यादव के साथ 6 साल पहले 2015 में हुआ था. विवाहिता कोरबा की रहने वाली थी. शादी के बाद राधा बाई को पति और उसकी सास बार-बार उसे मायके से पैसे लाने के लिए परेशान किया करते थे. मना करने पर कई बार उसके साथ मारपीट करते थे. 1 सितंबर 2021 को विवाहिता के साथ पैसे लाने को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ. राधा बाई ने पैसे लाने के लिए मना कर दिया. इसके बाद विवाहिता का पति धनेश्वर यादव और उसकी सास मंगली बाई ने मिलकर राधा बाई पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया.

यह भी पढ़ेंः पत्नी के साथ था दोस्त का अवैध संबंध, आरोपी ने पहले पिलाई शराब फिर गला घोंटकर दोस्त को मार डाला

पुलिस को बताई पूरी सच्चाई

घटना के बाद बुरी तरह से जल चुकी राधा बाई को रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. हालांकि मरने से पहले विवाहिता ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी. जिसके बाद पुलिस ने विवाहिता के पति धनेश्वर यादव और उसकी सांस मंगली बाई के खिलाफ धारा 304, 302, 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.