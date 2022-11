जांजगीर चांपा: नैला रोड में तेज रफ्तार स्कूटी की ठोकर से सड़क किनारे चल रहे अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना की सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डाक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित road accident in Janjgir old men died) कर दिया. मृतक की पहचान नैला के रहने वाले भागवत झा के रूप में किया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया. Road accident in Janjgir

मृतक के परिजनों ने किया चक्काजाम

घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे. हादसे से नाराज लोगों ने चक्काजाम कर दिया. आक्रोशित लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे. परिजन से पता चला कि भागवत झा अपने पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने, हलवाई और चौकीदारी का काम करता था. वह काम से घर लौट रहे थे, तभी स्कूटी चालक ने ठोकर मार दी.

सहायता राशि मिलने के बाद हटा चक्का जाम: चक्काजाम को हटाने पुलिस और जिला प्रशासन ने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन परिवार आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मृतक के अंतिम संस्कार कराने में सक्षम नहीं था. जिसके लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की और एसडीएम नंदनी साहू ने शासन के नियम के तहत तत्काल 25 हजार रुपए सहायता राशि दी गई. परिजनों ने 25 हजार की सहायता राशि मिलने के बाद चक्का जाम समाप्त किया.



स्कूटी चला रहे बालक को पुलिस ने संरक्षण में लिया: जांजगीर कोतवाली पुलिस ने घटना के बाद स्कूटी चला रहे बालक को अपने संरक्षण में ले लिया है. हादसे में उसे भी चोट आई है, उसे भी उपचार के लिए भेजा गया है. बालक ट्यूशन पढ़ने गया था और जांजगीर की ओर से नैला आ रहा था. इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.