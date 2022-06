जांजगीर चांपा : क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिसौद में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो (Murder in property dispute in Gram Panchayat Pisaud) गई. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब बड़े भाई बाड़ी में काम कर रहा था उसी दौरान छोटे भाई ने आकर बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. घटना की सूचना के बाद मौक पर पहुंची जांजगीर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला : पिसौद गांव निवासी दिलेराम साहू 63 वर्ष की उसकी सगे छोटे भाई दिलहरण साहू उम्र 53 वर्ष ने कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी (Murder with an ax in Pisaud of Janjgir Champa) है. आरोपी ने तब तक अपने बड़े भाई के सिर पर हमला किया जब तक उसे यह विश्वास नही हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है. कुल्हाड़ी के लगातार वार से दिलेराम का भेजा पूरी तरह से बाहर आ गया था. जिस वक्त दिलेराम पर हमला हुआ वह अपने घर के पीछे स्थित बाड़ी में मौजदू था. जहां पर दिलहरण अचानक आ गया और कुल्हाड़ी से दिलेराम के सिर पर 3 बार लगातार वार (Janjgir champa crime news ) किया. मौत पक्की हो जाने के बाद ही आरोपी छोटा भाई मौके से गया.

ये भी पढ़ें- जांजगीर महिला आरक्षक खुदकुशी केस में पुलिसकर्मी क्यों हुआ गिरफ्तार ?

क्यों की हत्या : स्थानीय लोगों ने बताया कि ''दिलेराम साहू और उसके छोटे भाई दिलहरण साहू के मध्य पैतृक संपत्ति का बटवारा हो चुका था. मगर छोटे भाई दिलहरण साहू ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी और वह अपने बड़े भाई के हिस्से की जमीन में से दोबारा हिस्सा मांगता था. जिससे अक्सर विवाद किया करता था. जांजगीर के तहसील न्यायालय में दोनों के मध्य संपत्ति विवाद का मामला भी चल रहा है. यह भी जानकारी सामने आई है कि दिलहरण अपने ससुराल में भी बटवारा चाहता है और उसका अपने ससुरालियों से भी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा (Elder brother murdered in Janjgir Champa) है.'' गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ''पारिवारिक संपत्ति विवाद की वजह से ही जिलेराम और दिलेराम के पिता दयालू राम साहू कुछ साल पहले सबकुछ छोड़कर वृंदावन चले गये थे जिनका वहीं स्वर्गवास हो गया.''