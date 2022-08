जांजगीर चांपा: जिले में भारी बारिश आफत बन गई है. लगातार 3 दिनों की बारिश और गंगरेल बांध से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आज सुबह से महानदी और सहायक नदियां उफान पर हैं. जिसके चलते शिवरीनारायण और चंद्रपुर में बाढ़ (Flood in Shivrinarayan and Chandrapur) की स्थिति निर्मित हो गई है. बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने बिलासपुर रेंज के आईजी रत्न लाल डांगी शिवरीनारायण पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.



शबरी पुल से 2 फीट ऊपर बह रही महानदी: मंगलवार की सुबह से जिले में बारिश रुक गई और नदी नाले अब सामान्य स्थिति में आ रहे हैं. लेकिन गंगरेल बांध के 14 गेट खोले जाने के बाद डेढ़ लाख क्यूसेक पानी महानदी में आ चुका है. इसका असर महानदी पर दिखने लगा है. आज शबरी पुल से 2 फीट ऊपर महानदी का पानी बहने (Mahanadi flowing above Shabari bridge) लगा है. जिसके कारण शिवरीनारायण और बलौदा बाजार से संपर्क टूट गया है. शिवरीनारायण और चंद्रपुर में बाढ़ (flood in mahanadi) की स्थिति को देखते हुए आईजी रतन लाल डांगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान में ले जाने के निर्देश दिए.

जांजगीर में महानदी का रौद्र रूप

गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आज सुबह से ही शिवरीनारायण में महानदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मेड पर है. शिवरीनारायण सहित महानदी के आस पास के इलाकों को खाली करा लिया गया है. पानी का स्तर बढ़ने के खतरे को लेकर प्रशासन ने सभी गांवों में मुनादी करा दी है.प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है.

एसडीआरएफ की टीम पहुंची शिवरीनारायण: सुबह 5 बजे से महानदी का स्तर बढ़ने से शबरी सेतु, चंद्रपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में बचाव के लिए बोट तैयार कर लिया गया है. एसडीआरएफ और तैराकों को अलर्ट रखने और आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव के कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने पुलिस प्रशासन की टीम महानदी किनारे कल रात से मौके पर डटी हुई है.



स्थिति पर प्रशासनिक अमले की नजर: गंगरेल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से बाढ़ की स्थिति पर पूरा प्रशासनिक अमला नजर बनाए हुए है. साथ ही शिवरीनारायण में महानदी पर बने शबरी पुल के पास छावनी बनाकर पुलिस जवान तैनात किये गए हैं.