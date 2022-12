सीएम के नकली हस्ताक्षर के जरिए नौकरी के लिए पत्र

जांजगीर चाम्पा: जांजगीर में जिला मे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है Forgery in Janjgir through fake signature of CM Baghel. इस बार आरोपियों ने जिला मिशन समग्र शिक्षा में भृत्य की नौकरी के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री के लेटर पैड का सहारा लिया है. forgery in janjgir for peon job आरोपियों ने बड़े ही शातिरना तरीके सें मुख्यमंत्री का लेटर पेड का उपयोग कर कलेक्टर को नौकरी देने के आदेश दिए. पत्र में लिखा गया है कि डिगेश्वर साहू को पहले भी उसी विभाग में भृत्य की नौकरी दी गई थी और अचानक उसे निकाल दिया गया. अब फिर सें उसी पद में नौकरी देने के निर्देश दिये गए Janjgir champa crime news हैं. प्रारभिक तौर मे पत्र फर्जी दिख रहा है, जिसके कारण जिला मिशन अधिकारी ने कोतवाली थाना मे लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लेटर पैड में मिले पत्र का उपायोग कर नौकरी देने के लिए सीधा कलेक्टर को पत्र मिला. मामले को गंभीरता सें लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं forgery in janjgir for peon job. और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा: इस पत्र में सीएम के हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा किया गया. पत्र के नीचे बकायदा वैसा ही हस्ताक्षर किया गया है. जैसा मुख्यमंत्री करते हैं. हस्ताक्षर देखकर उसे फर्जी मानना कठिन है. लेकिन हस्ताक्षर के नीचे एक बड़ी गलती पत्र लिखने वाले ने कर दी. जिससे इस मामले का खुलासा हुआ. पत्र लिखने वाले ने मुख्यमंत्री का नाम गलत लिखा दिया. पत्र में भाषा की और गलतियां थी. जिससे शक हुआ और मामला जांच के लिए पुलिस के पास भेजा गया है Forgery in Janjgir through fake signature of CM Baghel.

यह पत्र 13 नवंबर 2022 को लिखी गई थी जिसमें लिखा गया है कि लवसरा निवासी डिगेश्वर प्रसाद साहू पिता समारू लाल साहू को 2007 में भृत्य के पद पर नियुक्त किया गया था. उसे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया है, इसलिए उसे वापस भृत्य के पद पर रखा जाए. यह तत्काल प्रभावशील होगा

पैसा ठगी करने का मामला: जांजगीर चाम्पा जिला मे लगातार नौकरी लगाने के मामले मे पैसा ठगी करने का मामला आ रहा है, और पुलिस आरोपियों की धर पकड़ कर रही है वही अब नौकरी लगाने के लिए सीधा मुख्यमंत्री के पत्र का ही सहारा लेना बड़े साजिश और रैकेट की ओर इशारा कर रही है, अब मामले की जांच के बाद इस षड्यंत्र का खुलासा होगा.