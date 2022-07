भिलाई-दुर्ग: रिसाली से सूर्य विहार कॉलोनी जुनवानी की ओर जा रहे दो स्कूटी सवार को भोपाल से रायपुर जा रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया. इससे एक्टिवा में पीछे बैठा कल्याण गिरकर ट्रक के पहिया के नीचे आ गया. ट्रक जब तक रुकता, उससे पहले ही कल्याण बुरी तरीके से कुचल गया था. मौके पर ही उसकी मौत (Scooty rider hit by truck at Supela Chowk in bhilai) हो गई. वहीं दूसरे युवक विक्की यादव को हाथ-पैर में मामूली चोट आई है. दोनों बीएम इंजीनियरिंग रिसाली में हेल्पर पद पर कार्यरत थे. सुपेला थाना जांच अधिकारी लकेश कुमार गंगेश ने बताया कि "आज सुबह 11.40 बजे की घटना है.सुपेला पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

ट्रैफिक पुलिस की अपील, "लापरवाही ना करें": ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि "यातायात पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय लापरवाही न करें. सभी लोग दुर्घटना से बचने के लिए सदैव यातायात नियमों का पालन करें. समस्त वाहन चालक चौक चौराहे में लगे यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा दिये जाने वाले संकेतों एवं यातायात सिग्नलों का पालन करें. दुर्घटना से बचें एवं अपनी यात्रा को सुरक्षित (Scooty rider hit by truck at Supela Chowk in bhilai) बनायें."

भिलाई में सड़क हादसा