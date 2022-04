दुर्ग: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के धमधा ब्लॉक में करोड़ों के विकासकार्यों का लोकार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने धमधा को सर्वसुविधायुक्त सब्जी व फल मंडी की सौगात दी. 11 करोड़ की लागत से बने इस सब्जी मंडी का लोकार्पण करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी सब्जी मंडी नहीं है जो धमधा में बनी है. बघेल ने 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भवन का लोकार्पण भी किया. जलसंसाधन विभाग की 18 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और पीएचई विभाग की 15 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमिपूजन भी किया. सीएम ने मंडी की योजना बनाने के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की सराहना भी की. (Inauguration of development works in Dhamdha block of Durg )

धमधा ब्लॉक में विकासकार्यों का लोकार्पण

अपग्रेड होगा अस्पताल, पीएससी के लिए मिलेगी निशुल्क कोचिंग: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने धमधा के स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तर से बढ़कर 50 बिस्तर तक अपडेट करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही धमधा में पीएससी, सेना भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग शुरू की जाएगी. सीएम ने एक करोड़ की लागत से स्टेडियम की घोषणा भी की. धमधा कॉलेज में ऑडिटोरियम बनाने का भी ऐलान किया.

रायपुर में संविदा विद्युतकर्मियों पर लाठीचार्ज, भूपेश बोले-कोर्ट का आदेश मानना बाध्यता



बंधुआ तालाब का होगा सौंदर्यीकरण: मुख्यमंत्री ने धमधा के बंधुआ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की. साथ ही उन्होंने इस मौके पर धमधा में सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा भी की. बघेल ने कहा कि धमधा के विकास के लिए हर संभव कदम सरकार ने उठाया हैं. इसके साथ ही निरंतर विकास कार्य किए जाएंगे. अब धमधा की पहचान उद्यानिकी फसलों से है. उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए मंडी बनाई गई है.



धमधा के किसानों को बांटे कृषि उपकरण: सीएम ने 50 किसानों को ट्रैक्टर बांटे. साथ ही मत्स्य कृषकों को भी नाव, जाल, मत्स्य आहार दिया गया. समाज कल्याण विभाग के हितग्राहियों को भी बाइक की चाबी सौंपी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ भोजन भी किया. इस दौरान किसानों से उद्यानिकी फसलों की स्थिति के बारे में जानाकरी ली. किसानों से इस क्षेत्र में और भी बेहतर योजनाएं बनाने के लिए चर्चा भी की.

जहांगीरपुरी हिंसा पर भूपेश बघेल का बयान: भूपेश बघेल ने जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर कहा कि 'रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर इस प्रकार हिंसा होना दुर्भाग्यजनक है. क्योंकि भगवान राम के नाम से हम कहते हैं कि रामराज्य होना चाहिए. इस हिंसा में मारपीट और गोलियां चली. इससे ज्यादा दुर्भाग्य जनक बात क्या हो सकती है. लेकिन दिल्ली में बैठे सरकार के लोग मौन हैं. जिस प्रकार की घटना घटी है उसे कोई भी उचित नहीं मानेगा'.