भिलाई : खुर्सीपार स्थित एक कंपनी में तीन लाख रुपए के मशीन के स्पेयर कॉपर पार्टस चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि कंपनी का पूर्व कर्मचारी निकला. आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार (Copper theft worth lakhs in Bhilai ) किया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची. चोरी का कॉपर और घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद कर ली गई (Accused arrested for stealing lakhs in Bhilai ) है.

भिलाई में लाखों की चोरी करने वाले आरोपी अरेस्ट

कैसे हुई चोरी : इस पूरे मामले में छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि '' निश्चय जैन निवासी मालवीय नगर दुर्ग ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी कुशल फेरी एलोयंस कंपनी ट्रांसपोर्ट नगर रोड में स्थित है. जिसमे कॉपर मैनुफैक्चरिंग का काम किया जाता है. शाम करीब 4 बजे कंपनी बंद कर वो घर चला गया था. सुबह जब सुपरवाइजर कंपनी का ताला खोलकर स्टोर रूम खोलने गया तो ताला टूटा मिला. अंदर रखे दो पेटियों जिसमें मशीन के स्पेयर कॉपर पार्टस कीमत करीब तीन लाख रूपये के थे नहीं मिले. रिपोर्ट पर पुलिस मामले में विवेचना के दौरान कंपनी की सीसीटीवी फुटेज की जांच की,जिसमें तीन व्यक्ति मोटर साइकिल में आते दिखे. ज्वेलरी शॉप के कैमरे में रात तीन बजे मोटर साइकिल में तीन लोग बोरी ले जाते दिखे.

कंपनी मालिक ने आरोपी को पहचाना : प्रार्थी ने सीसीटीवी फुटेज देखकर एक व्यक्ति को हरीश के रूप में पहचाना. हरीश पहले कंपनी में काम करता था. कंपनी के वर्करों के मोबाइल चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका था. टीम ने हरीश की तलाश के लिए मुखबिर सक्रिय किये गये. इसी दौरान हरीश को केनाल रोड नाला के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया. पूछताछ करने पर अपने अन्य दो साथी आशीष सुखदेवे और वीरेन्द्र चौधरी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया. आशीष सुखदेवे और वीरेन्द्र चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया.Bhilai crime news