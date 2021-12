धमतरी: धमतरी के रुद्री में पति (Murder in Dhamtari Rudri) ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर (husband killed wife on suspicion of character) दी. जिसके बाद उसने पत्नी के शव को तालाब में डुबो दिया (After murder dead body immersed in pond). बताया जा रहा है कि आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था. जिसके कारण उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

पति ने चरित्र शंका में पत्नी का किया मर्डर

आरोपी ने खुद पुलिस को दी जानकारी

शव को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब से महिला के शव को अपने कब्जे में लिया. फिलहाल शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ये है पूरा मामला

धमतरी के रुद्री क्षेत्र अंतर्गत बेन्द्रा नवागांव (Bendra Navagaon of Rudri) में शक के कारण पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद तालाब में शव को डुबो दिया. आरोपी पति प्रवीण नेताम ने खुद फोन लगाकर रुद्री पुलिस को सूचना दी. फिलहाल आरोपी प्रवीण नेताम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

5-6 साल पहले हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि मृतिका की शादी करीब 5-6 वर्ष पहले प्रवीण नेताम के साथ हुई थी. मृतिका की दो बेटियां है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है. धमतरी में लगातार क्राइम बढ़ता (Crime graph increased in Dhamtari ) जा रहा है.