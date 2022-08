धमतरी: धमतरी के सिहावा में सड़क हादसा हुआ है (road accident in dhamtari). यहां एक ट्रक पलट गई. बताया जा रहा है कि बाइक सवार कोटवार पर ट्रक पलट गई. जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई.कोयला से लदा ट्रक का टायर फट गया. जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में कोटवार की मौत हो गई. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर यातायात को बहाल करवाया (Biker killed in road accident in dhamtari).

ओडिशा से आ रहा था ट्रक: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा से ट्रक कोयला लेकर आ रहा था. तभी भोयना के पास ट्रक का टायर फट गया और ट्रक पलट गया. इस हादसे में जिस कोटवार की मौत हुई है. वह धमतरी के सियारी नाला का रहने वाला था (dhamtari latest news ). जिसकी पहचना गिरवर विश्वकर्मा के तौर पर हुई है. शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

धमतरी में लगातार बढ़ रहे हादसे: धमतरी में लगातार हादसे हो रहे हैं. सड़क हादसों का ग्राफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है. जून 2022 में यहां अलग अलग सड़क हादसों में सात लोगों की जानें गई थी. अब फिर से लगातार हादसों का दौर शुरू हो गया है.

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. 21 मई 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर जिले में जनवरी से अप्रैल माह तक सर्वाधिक 699 सड़क दुर्घटना हुई है. जिसमें 207 लोगों की जान गई है, जबकि 496 लोग घायल हुए हैं. वही दूसरे नंबर पर राजनांदगांव जिला है. जहां सड़क दुर्घटनाओं में 118 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इसी तरह रायगढ़ में 115, दुर्ग में 113, कोरबा में 97, बलौदा बाजार में 96, बिलासपुर में 95, महासमुंद में 88 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.