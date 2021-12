दंंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नहाड़ी गांव में मूल आदिवासी मंच तले 10 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पिछले 38 दिनों से नए पुलिस कैम्प स्थापना के विरोध में अपनी मांगो को लेकर डटे हुए (Villagers protest against police in Dantewada) हैं. सैकड़ो ग्रामीणों ने पुलिस के जवानों पर गम्भीर आरोप लगाते हुए भारी संख्या में जुट कर रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान दोषी जवानों पर कार्यवाही की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि 29 और 30 नवम्बर को सर्चिंग पर नहाड़ी पहुचे जवानों ने खेत मे काम कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग कर (Police fire on villagers)दी. जिसके बाद भागकर ग्रामीण ने जान बचाई. साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के मंच पर कब्जा कर जवानों ने ग्रामीणों को गोली से मार देने की धमकी भी दी थी.

नक्सलियों के दबाव में लगा रहे आरोप

अंबेडकर का उड़ाया मजाक

इतना ही नहीं मंच पर विराजमान बी.आर.अम्बेडकर की प्रतिमा (BR Ambedkar statue) का मजाक उड़ाया. जिसके विरोध में 9 पंचायत के सैकड़ो ग्रामीणों ने नहाड़ी गांव के करका पारा में रैली निकाल पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

एसपी ने दी सफाई

इस पूरे मामले में एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव (SP Dr. Abhishek Pallav) ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है. नक्सलियों के बहकावे में ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं. पुलिस नक्सलियों की पता तलाश में जंगलों पर सर्चिंग पर जाती है. अगर आरोप में सच्चाई है तो घायलों को लायें तब उनका उपचार करवाया जाएगा. अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी दी जाएगी. एसपी ने ग्रामीणों के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये नक्सलियों के दवाब में आरोप लगा रहे हैं.