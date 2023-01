दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा पुलिस ने 3 साल पहले एक बच्ची के आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया father killed daughter talking on mobile. पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. Police busted Father killed his daughter 3 वर्ष पहले थाना गीदम में प्रार्थी सोनधर नाग ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की अंजू नाग ने गले में फंदा डालकर फांसी लगा ली है. रिपोर्ट पर थाना गीदम में मामला दर्ज कर जांच में लिया गया. जांच के दौरान मृतिका अंजू नाग का गला दबाकर हत्या करने और फांसी पर टांगने का खुलासा हुआ. Father killed his daughter in Dantewada जिसके बाद 15 अक्टूबर 2019 को थाना गीदम में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया.Dantewada crime news मामले का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा बारीकी से अध्ययन कर एक टीम गठित की गई, जिसके बाद मामले की फिर बरीकी से जांच की Murder due to mobile in Dantewada गई.

मोबाइल फोन की वजह से हत्या को दिया अंजाम: यह मर्डर की वारदात तीन साल पुरानी है. आरोपी सोनधर ने बताया कि "उसकी बेटी मोबाइल फोन पर लगातार किसी से बात करती रहती थी. जिसे लेकर लगातार विवाद होता था. इसलिए उसने 20 अगस्त 2019 को जब उसकी बेटी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी. उस दौरान उसे रोका. लेकिन वह नहीं मानी जिसके बाद विवाद हुआ और उसने उसके साथ मारपीट की और एक कमरे में बंद कर दिया. उसके बाद जब वह डेढ़ घंटे बाद वापस आया तो उसकी बेटी फिर उससे विवाद करने लगी. जिसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ दोबारा मारपीट की और गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया. बाद में उसे फांसी का रूप दने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया. जिससे उसकी मौत हो गई" फिर लगातार आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए रस्सी और फांसी पर झूलने में इस्तेमाल किए गए ड्रम को जब्त कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी 31 दिसंबर को की गई.



आरोपी पिता पुलिस को करता रहा गुमराह: पुलिस विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं अन्य संदेहियों से लगातार पूछताछ किया गया, जिस पर आरोपी का पता नहीं चल पा रहा था. Dantewada Police चूकिं घटना के पहले और बाद में पिता सोनधर नाग और मृतिका ही घर में उपस्थित थे, इसलिए प्रार्थी के उपर ही शंका हो रहा था. लेकिन आरोपी द्वारा शुरु से ही पुलिस को गुमराह किया जाता रहा और हत्या को आत्महत्या बताया गया.



आरोपी पिता ने गुनाह कबूला: इसी दौरान सूचना मिली कि मृतिका के पिता सोनधर नाग द्वारा शराब के नशे में कुछ लोगों के सामने अपनी लड़की को मारकर फांसी मेें टांगने की बात बोल रहा था. सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही पुलिस द्वारा मृतिका के पिता सोनधर नाग को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई. आरोपी शुरू में घटना करने से इनकार कर रहा, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई, तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और पूरे मामले का खुलासा किया.