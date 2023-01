मुर्गा अंडा खाने के बाद मजदूरों की तबीयत बिगड़ी

दंतेवाड़ा: पूरा मामला पालनार ग्राम पंचायत के लेकाम पारा इलाके का है. जहां गांव के रहने वाले अक्षय, देवा, राजू, हितेश, भीमा, सोना, बामन, लखमा, हड़मा सहित दस लोग एक साथ काम करने गए थे.laborers health deteriorated After eating chicken and egg सभी वहीं रहकर काम कर रहे थे. दो दिन पहले भी सभी ने मुर्गा और अंडा खाया था और सल्‍फी पी थी. जिसके बाद शु्क्रवार को अचानक एक के बाद एक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें उल्‍टी और दस्‍त की शिकायत होने लगी.dantewada news update जिसका सभी घर पर ही देसी इलाज कर रहे थे.



तबीयत बिगड़ने पर लाया गया अस्पताल: इसी दौरान एक 16 साल के युवक की तबीयत ज्‍यादा बिगड़ गई. जिसे अस्पताल ले जाया गया.dantewada news update लेकिन युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी. जिसके बाद 5 लोगों का पालनार और 4 लोगों का किरंदुल प्रोजेक्ट अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. जिनमें से बुधराम की हालत गंभीर बतायी जा रही है.laborers health deteriorated After eating chicken and egg बीमारों पर डाक्‍टर पूरी निगरानी रखे हुए हैं. पालनार के सरपंच सुकालू मुड़ामी ने बताया कि "खाने में कुछ गड़बड़ी थी या और कोई बात है. इसका पता नहीं चल पाया है. उनके स्वजनों से पूछताछ की जा रही है."

घटना जांच का विषय : यह जांच का विषय है कि जब मंगलवार को मुर्गा और अंडा खाया गया तो शुक्रवार को फूड प्वाइजन मुर्गा खाने से कैसे हुआ.laborers health deteriorated After eating chicken and egg किस कारण से एक मजदूर की मौत हो गई. ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा.dantewada news update मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है. सल्फी एक पेय पदार्थ होता है. जिसे आदिवासी समाज के लोग बड़े चाव से पीते हैं. इस मामले में जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई.