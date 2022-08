बिलासपुर : सावन का आखिरी दिन शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर (rain of disaster in Bilaspur water entered the houses ) आया. शहर के लगभग आधा दर्जन निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर (Lower ward submerged in Bilaspur) गया. लोगों के घरों में पानी भरने से राखी का त्यौहार बर्बाद हो (Water disaster in Bilaspur) गया. पिछले दो दिनों की बारिश से जहां शहर के जलनिकासी की पोल खोली. वहीं निचले इलाकों में निगम के दावों को भी सामने लाकर रख दिया. अब अधिकारी और जनप्रतिनिधि जानकारी मांगने पर बगल झांकते हुए चुपचाप बिना कुछ बोले ही निकल जा रहे हैं.

बिलासपुर में आफत की बारिश घरों में घुसा पानी

कितनी बस्तियों में पानी का असर : बिलासपुर शहर 70 वार्डों से मिलकर बना नगर निगम है. यहां लगभग डेढ़ दर्जन स्लम और निचली बस्तियां हैं, जहां पर हर साल बारिश का पानी भर जाता है. इस बार भी 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर के साथ निचली बस्तियों को तरबतर करके रख दिया है. निचली बस्तियों में भरा पानी अब घरों के अंदर आ रहा है. जिससे आम जनता हलकान हैं. बारिश के शुरुआती दौर में नगर निगम ने दावा किया था कि शहर के सभी बड़े नालों और नालियों की सफाई कर ली गई है. साथ ही बारिश के पानी निकलने की पूरी व्यवस्था की गई है. लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है. शहर के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बस्तियों में बारिश का पानी भरा है. वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया (drainage problem in bilaspur municipal corporation) है.



कहां पर भरा है पानी : 2 दिनों से रुक-रुक कर हो रही लगातार बारिश ने मुख्य मार्गों के साथ ही निचली बस्तियों में जलभराव की समस्या उत्पन्न कर दी है. बारिश का पानी सब तरफ भर गया है. शहर के जबड़ापारा, बंधवापारा, पुरानी बस्ती, टिकरापारा, तोरवा, मिनी बस्ती और कई छोटी-छोटी बच्चियों में जलभराव की समस्या सामने आई है. इसी तरह मुख्य मार्ग में पुराना बस स्टैंड, सदर बाजार, तारबहार, बृहस्पति बाजार, शनिचरी बाजार सहित कई मुख्य मार्गो में जलभराव की समस्या है. ऐसे में आम लोग काफी परेशान हैं.

राखी का त्यौहार फीका : मंगलवार से लगातार हो रही बारिश ने त्योहारी सीजन को खराब कर दिया है. जहां त्योहारी सामान बेचने वाले दुकानदारों को नुकसान होने की बात सामने आ रही है, वहीं ग्राहक भी बाजार से गायब हैं. त्योहारी सीजन के कारण शाम के समय बाजार में रौनक रही, लेकिन कुछ देर में ही बारिश ने रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया. खरीदार वापस घर की ओर चले गए. गुरुवार को राखी का पर्व भी फीका पड़ गया.

पिछले दिनों में बारिश का रिकॉर्ड



1. बिलासपुर 107.0 मिमी.



2. बिल्हा 33.3 मिमी



3. मस्तूरी 64.4 मिमी



4. तखतपुर 50.6 मिमी



5. कोटा 45.6 मिमी



6. सीपत 75.0 मिमी



7. बोदरी 65.0 मिमी



8. बेलगहना 38.0 मिमी



9. सकरी अप्राप्त



10.रतनपुर 56.0 मिमी