बिलासपुर : अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगे खोंगसरा सर्कल बेलगहना रेंज के जंगल मे रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर एक मादा तेंदुए की मौत हो (Leopard dies in Achanakmar Tiger Reserve) गई. यह इलाका अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है. बताया जा रहा कि दुर्घटना का शिकार हुई मादा तेंदुआ इलाके में शिकार के लिए आती थी. इससे पहले भी ग्रामीणों ने उसे इलाके में देखा था.

कब हुई घटना: बिलासपुर के कोटा रेंज के बेलगहना इलाके के तुलुफ में एक मादा तेंदुआ की ट्रेन से कटी लाश मिली. कोटा रेंज के वन विभाग के एसडीओ ललित दुबे ने बताया कि ''शनिवार सुबह जब वन विभाग की टीम गश्त में निकली थी. तब ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी उन्हें दी. जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पहुची तो देखा कि रेलवे ट्रैक पर तेंदुए की दो टुकड़ों में बटी लाश पड़ी हुई थी.''





जांच के लिए पहुची वन विभाग की टीम : घटना ग्राम तुलुफ के पास की है, जिससे वन विकास निगम का जंगल लगा हुआ है. यहीं से अचानकमार टाइगर रिजर्व का कोर जोन शुरू हो जाता है. वन विभाग से मृत मादा तेंदुए का पोस्टमार्टम के लिए 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुँची है. पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग मृत तेंदुए का अंतिम संस्कार(Female Leopard hit by train in Bilaspur) करेगी.

कौन है जिम्मेदार : सूत्रों की माने तो वन विभाग के अधिकारी कई मर्तबा बेलगहना, खोंगसरा समेत इस रूट के स्टेशन मास्टरों को कोर जोन में ट्रेनों की रफ्तार कम करने के लिए आवेदन भी दे चुके हैं. पर रेलवे के अधिकारियों को बेजुबान जानवरों की कोई परवाह ही नही है. हाल ही में इसी रूट पर एक चीतल की भी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी. जिसके बाद भी रेलवे के जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नही रेंगी. फिलहाल वन विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुट गया (Bilaspur railway officers are not worried about animals) है.