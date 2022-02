बीजापुर: नैमेड थाना क्षेत्र से नक्सल विरोध अभियान पर निकली CRPF 222 बटालियन के जवानों और डीआरजी की संयुक्त पार्टी की नक्सलियों से मुठभेड़ (police naxal encounter in Bijapur ) हुई. जिसमें दो महिला नक्सली मारी गई है. मुठभेड़ सुबह 6 बजे दुरधा की पहाड़ी (Naxalite encounter in Durdha hill in Bijapur) में हुई. मारी गई महिला नक्सलियों के पास से एक 12 बोर बंदूक, पिस्टल, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद हुई है.

मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की सर्चिंग जारी है. घटना स्थल के लिए अतिरिक्त बल रवाना किया गया है. कई जगह खून के धब्बे नजर आ रहे हैं. जिससे कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है.

अपडेट जारी है.