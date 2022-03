बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से दिल दहलाने वाली खबर आई है. 48 घंटे से लापता दो मासूम बच्चों का शव (Bodies of two children found in Kasdol of Balodabazar) गांव से दो किलोमीटर दूर खेत में मिला है. दोनों ही बच्चों के शव के सिर पर चोट के निशान (Injuries on the head of children's bodies) हैं. इधर मासूमों के शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे. पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद जांच शुरू कर दी है. डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से मौके का जायजा लिया जा रहा है.

थाने में दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

पूरा मामला कसडोल थाने के अंतर्गत चकरबाय गांव (Chakarbaye village under Kasdol police station) का है. शनिवार को एक साथ दो मासूम बच्चे लवेंद्र चेलक और शौर्य चेलक के लापता होने की खबर गांव में फैली. दोनों ही बच्चों की उम्र 6 से 7 साल थी. परिजनों के मुताबिक दोनों शाम के समय खेलने के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे. बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चों का पता नहीं चला तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस भी बच्चों की तलाश में सरगर्मी से जुटी थी. बच्चों की तलाश करने गांव से लगे महानदी तट पर गोताखोरों की टीम ने नदी की भी तलाशी ली. लेकिन मासूमों का कोई भी सुराग नहीं मिला था.



बच्चों के शव मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण

48 घंटे बाद बच्चों के शव मिलने के बाद SP समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है. पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है. बलौदाबाजार SP ने बताया कि दोनों ही बच्चों की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है. जांच के लिए रायपुर से स्पेशल टीम बुलाई गई है, जिसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी. वहीं दोनों बच्चों का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई. दोनों ही बच्चों के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. ये दोनों पड़ोसी थे. बच्चों को लापता हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुका था. लेकिन अब दोनों के शव मिलने से मामला पेचीदा हो गया है.