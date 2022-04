रायपुर :छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस को बढ़ी कामयाबी हाथ लगी गई है. पुलिस ने मध्यप्रदेश के दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार (Two ganja smugglers arrested in Raipur ) किया है. पुलिस गिरफ्त में आए इन आरोपियों के पास से 29 किलो गांजा बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर ओडिशा से खरीदकर रायपुर लाए थे. पूछताछ में आरोपियों ने ओडिशा से गांजा खरीद कर लाने की बात कही है. जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रायपुर में दो गांजा तस्कर गिरफ्तार

दोनों आरोपी पंडरी थाना ( Action of Raipur Pandri Police) क्षेत्र के विज्ञान भवन के पास गांजे को खपाने की फिराक में थे. इसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को दो अज्ञात युवकों की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेर कर आरोपियों को पकड़ा है. उनके कब्जे से 29 किलो गांजा भी जब्त (Twenty nine kilos seized in Raipur) हुआ है. रायपुर सिटी पश्चिम एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि दोनों आरोपी मुर्दा मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं.राजधानी रायपुर गांजा तस्करों का गढ़ बन गया है. हर दो-चार दिन में पुलिस गांजे के साथ एक न एक तस्कर को गिरफ्तार कर रही है. जिसमें से ज्यादातर आरोपी ओडिशा से माल खरीद कर लाने की बात कबूल किए हैं. हालांकि पुलिस गांजा तस्करों को तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन राजधानी में खुलेआम गांजा बेचने वालों पर मेहरबान है. क्योंकि पुलिस के पास महीना पहुंच रहा है. जिसके कारण पुलिस उनपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. राजधानी वासियों की माने तो शहर के हर गली मोहल्ले के बच्चे गांजे की लत में हैं. इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रायपुर पुलिस ही है.