रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है. राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर बड़ी खबर आ रही है. स्वाइन फ्लू अब राजधानी रायपुर के चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी तक भी पहुंच गया है. यहां कुल 12 डीएसपी को स्वाइन फ्लू (DSPs of Police Academy infected with swine flu) हो गया है. तो वहीं 4 अन्य डीएसपी बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित हैं. बताया जा रहा है कि इन चारों में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण (swine flu symptoms found in four others) हैं. जिसके बाद ट्रेनिंग क्लास को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है.



24 डीएसपी ले रहे थे ट्रेनिंग: राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से मिली जानकारी के मुताबिक 24 डीएसपी ट्रेनिंग में थे. इनमें सिर्फ 8 ही ऐसे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया गया है. जबकि 12 डीएसपी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. साथ ही 04 डीएसपी में स्वाइव फ्लू के लक्षण हैं. चंदखुरी के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आरक्षक से लेकर DSP के बैच तैयार होते हैं. पिछले महीने करीब 10 से ज्यादा लोग कोरोना की जद में आए थे. जिसके बाद DSP का बैच स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया है.

100 के करीब एक्टिव मरीज: राज्य में स्वाइन फ्लू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है. छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 240 मरीज संक्रमित पाए जा चुके है. जबकि प्रदेश में करीब 100 मरीज एक्टिव हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया है. साथ ही प्रदेश के तमाम शासकीय अस्पतालों की भी स्वाइल फ्लू को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए हैं. संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है.



क्या कहते हैं अधिकारी: एपिडेमिक कंट्रोल हेड डॉ सुभाष मिश्रा ने बताया कि "स्वाइन फ्लू एक मौसमी इंफेक्शन है. जो सामान्य सर्दी खांसी की तरह होता है. सिर में दर्द गले में खराश और कमजोरी भी इसके लक्षण हैं. सामान्य तौर पर दवा लेने से दो दिन में व्यक्ति ठीक होने लगते हैं. यदि किसी व्यक्ति में सुधार नहीं होता, तो तत्काल अस्पताल में जाकर उपचार कराना चाहिए.