रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्राइम दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. शहर में गोली चलना अब आम बात हो गई है. गुरुवार को शहर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में गोली चलाने का मामला सामने आया है. FITB कैफे (Fill in the blanks cafe )के बाहर अज्ञात युवकों ने गोली चलाई. जिसमें एक युवती घायल हो गई है. घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. (Shot fired outside FITB cafe in Raipur )

रायपुर में बढ़े चोरी डकैती के मामले, एसएसपी ने ली बैठक, पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

रायपुर के FITB कैफे के बाहर गोली में युवती घायल: रायपुर की महावीर नगर निवासी रितिका इसरानी और उसकी सहेली डिनर करने के लिए अपनी स्कूटी में जा रहे थे. रात लगभग 9:30 बजे वीडब्ल्यू कैनियन से FITB कैफे जाने वाले सुनसान रास्ते पर दो युवकों को देखकर युवतियां रुक गई. दोनों युवक लड़कियों के पास जाकर मोबाइल छीनने लगे. जिससे दोनों लड़कियां घबरा गई और भागने लगी. इसी दौरान एक युवक ने अपने पास रखे हथियार से फायर कर दिया और दोनों युवतियों का मोबाइल और ईयर फोन छीन कर फरार हो गए. फायरिंग से रितिका के हाथ में चोट आई हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. युवतियों को हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस दोनों युवकों की तलाश कर रही है. (Girl injured in firing in Raipur)