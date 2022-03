रायपुर: राजधानी में पुलिसकर्मी ने अपने ही साथी की पत्नी को अपनी हवस का शिकार (police constable raped in raipur ) बनाया है.मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है. जवान की पत्नी ने थाने में आपबीती बताई है. पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी आरक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज (New Rajendra Nagar police station rape case in Raipur) कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है.इस मामले में गौर करने वाली बात ये है कि आरोपी ने पहले साथी की पत्नी से दोस्ती बनाई. फिर अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं.जब पीड़िता के साथ लगातार इस तरह जबरन संबंध बनाने की कोशिश की जाने लगी तो उसने इसका विरोध किया. आखिरकार पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने पति को दे दी. पति ने पीड़ित पत्नी के साथ इस बात की जानकारी थाने में दी .





क्या है पूरा मामला ?

पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है जहां पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले आरोपी जवान अनिल गोंड़ ने दो से तीन बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. डर की वजह से उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई थी. लेकिन जब आरोपी ने जबरन संबंध बनाने की फिर कोशिश की तो उसने अपने पति को जानकारी दे दी. जिसके बाद पीड़िता ने न्यू राजेंद्र नगर थाने मे लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी जवान फोर्थ बटालियन माना में तैनात है और पीड़िता के पति का दोस्त है. पीड़िता का पति भी फोर्थ बटालियन माना में ही है.



मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करने से हुई दोस्ती

पीड़िता के पति ने अपने साथी जवान अनिल गोंड़ से पत्नी के मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करवाया था. उसके बाद से आरोपी लगातार पीड़िता को फोन कर अश्लील बातें किया करता था. दो से तीन बार मौका देख कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दे चुका है. रायपुर पश्चिम एडिशनल एसपी आकाश राव ने बताया कि न्यू राजेन्द्र नगर थाने में पीड़िता की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फिलहाल आरोपी फरार है. जिसकी पतासाजी की जा रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.