रायपुर\हैदराबाद: कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है. हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख, समृद्धि, खुशी, ऐश्वर्य लेकर आएं. हालांकि ज्योतिषयों का कहना है कि ये सब ग्रहों की दशा तय करती है. बात करें साल 2022 (New Year 2022 Prediction)की तो इस साल की शुरुआत में भी कालसर्प योग बन रहा है. इसकी वजह से आने वाला समय भारी उल्टफेर (huge changes in year 2022) वाला रह सकता है.

आने वाले नए साल का उदय कन्या लग्न और वृश्चिक राशि में हो रहा है. साल के शुरू में लग्न की स्थिति हस्त नक्षत्र के पहले चरण में और चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र के पहले चरण में रहेगा. ये साल कर्म प्रधान साल रहेगा इसलिए भाग्य के भरोसे रहने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी. इस साल की शुरुआत में ही कालसर्प योग बन रहा है. जिससे किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है.

parade of planets: आज दिखेगा आसमान में अदभुत नजारा, एक लाइन में होंगे 6 ग्रह

विश्व कुंडली में साल 2022 की शुरुआत में रात्रि 12 बजे के बाद कालसर्प योग बन रहा है, जिसमें राहु का मुख भाग्य स्थान में है. केतु का स्थायित्व चंद्रमा और मंगल के साथ पराक्रम भाव में है, इस वजह से पृथ्वी पर हालात बेहद चिंताजनक रहेंगे. किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है. आकाश से कोई आफत (Disaster from sky in the year 2022) आ सकती है. भारी बारिश, बाढ़ या फिर किसी जगह एक साथ बहुत मात्रा में पानी भी बरस सकता है. जिससे जानमाल को बहुत नुकसान के योग हैं. भूकंप या फिर सुनामी आने के भी संकेत हैं. आने वाला साल 2022 शिक्षा और सेहत के लिए मिलाजुला रहने वाला है. शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए आने वाले साल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

साल 2022 आर्थिक दृष्टि से पिछले सालों की अपेक्षा बेहतर रहेगा. कोरोना महामारी की वजह से जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाईं थीं, उनमें इस साल राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.