रायपुर : आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले को लेकर जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह जेल में भी मौज से हैं. बाहर का नजारा देखने के लिए जीपी सिंह प्रहरियों की मदद से जेल के टावर पर चढ़ गए (GP Singh was put in the watch tower) थे. जबकि वाच टावर पर बंदियों का जाना प्रतिबंधित है. जीपी सिंह के टावर में चढ़कर बाहर का नजारा लेने की जानकारी जैसे ही जेल प्रबंधन को लगी सभी के कान खड़े हो गए. इसके बाद जेल अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दो प्रहरियों के साथ जीपी सिंह के बैरक में तैनात एक अन्य प्रहरी को निलंबित (Three guards suspended from CCTV ) किया है.















सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई : जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जेल परिसर के अंदर चारों किनारों पर टावर लगे हैं, जहां प्रहरी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. ये एरिया बंदियों के लिए प्रतिबंधित है. लेकिन मुख्य प्रहरी केशव सिंह और मंगल सिंह ने जीपी सिंह को प्रतिबंधित एरिया में ले जाकर टावर की सैर कराई. यही नहीं जीपी सिंह ने इस दौरान इत्मिनान से शहर का नजारा भी लिया. ये वाक्या जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद (Negligence in Raipur Jail) हो गया. कैमरे की मॉनिटरिंग करने वाले जेल स्टाफ ने आला अफसरों को इसकी जानकारी दी. बताया ये भी जा रहा है कि 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट वाले दिन जीपी सिंह टावर में ही थे और पंजाब इलेक्शन के नतीजे देखे.

आनन-फानन में हुई कार्रवाई : मामला सामने आने के बाद दोनों ही प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही जीपी सिंह के बैरक में प्रहरी तीरथराम यादव की ड्यूटी लगी थी. उस पर भी जीपी सिंह की खबर अंदर से बाहर पहुंचाने का आरोप लगा है. जिसके तीरथराम यादव को भी निलंबित कर दिया ((Three guards suspended from CCTV )) गया. जेलर जीडी पटेल ने बताया कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर प्रहरियों पर कार्रवाई की गई।





जीपी सिंह पर दर्ज हैं ये मामले : आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति रखने का केस दर्ज किया है. वहीं धार्मिक उन्माद फैलाने और राजद्रोह की धारा में भी केस दर्ज है. जीपी सिंह करीब 2 महीने से सेंट्रल जेल में बंद हैं. जीपी सिंह जेल से बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशें फेल हो गई है. अब टावर में चढ़कर शहर का नजारा लेने के मामले के बाद जीपी सिंह की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है.