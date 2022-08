रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने निवास परिसर में ध्वजारोहण (Ministers including CM Bhupesh hoisted the tricolor in Chhattisgarh) किया. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं (Independence Day Celebrations in Chhattisgarh) दी. इसके बाद भूपेश बघेल ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनता के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा कि ''आजादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ का लक्ष्य पूरा करेगा''

अंबिकापुर-स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में ध्वजारोहण किया.

सुकमा -सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया.

बेमेतरा- बेमेतरा में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली.

कवर्धा- वनमंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए.

कोरबा- मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने परेड की ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली.

जांजगीर चांपा- नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जांजगीर चांपा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की.

राजनांदगांव- राजनांदगांव में खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने फहराकर आजादी का जश्न मनाया.