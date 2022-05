Nurse Day: मिलिए कोरबा की मदर टेरेसा से, जो 75 की उम्र में भी कर रही निशुल्क सेवा

आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है. नर्स ही वो है जो मरीज की सेवा कर उसे बिस्तर से उठाकर वापस उसके पैरों पर चलने के काबिल बनाती हैं. इस नर्स दिवस पर कोरबा की ललिता शर्मा से मिलिए. जो 75 साल की उम्र में भी मरीजों की सेवा करने से पीछे नहीं हटती हैं.

CG Petrol Diesel Price Today: छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल डीजल के दाम

छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. जिससे लोगों को कुछ राहत मिल रही है.राजधानी रायपुर में पेट्रोल का रेट ₹ 111.45 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट ₹ 102.84 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. बिलासपुर में पेट्रोल का रेट (Bilaspur Petrol Price) ₹ 112.15 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. डीजल का रेट₹ 103.54 (0.00) रुपये प्रति लीटर है. दंतेवाड़ा में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है.

Bullion Rate of Chhattisgarh: रायपुर में सोना और चांदी के दाम इतने बढ़ गए

रायपुर में सोना चांदी के दामों में फिर उछाल हुआ है.. शादी का सीजन होने के कारण खरीदारी भी अच्छी चल रही है. 24 कैरेट सोने का दाम 53000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी का दाम 63500 रुपये प्रति किलो है. 22कैरेट सोने का दाम 48750 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 20 कैरेट सोने का दाम 44500 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

छत्तीसगढ़ में सियासत का धर्मयुद्ध ! : बीजेपी की धर्म और जाति आधारित सर्वे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है. वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में धार्मिक मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस भगवान राम पर बन रहे राम वन गमन पथ का जोर शोर से प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी ने अब छत्तीसगढ़ में धर्म और जाति आधारित सर्वे का दांव चला है. कांग्रेस इस सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है.

झीरम नक्सली हमला: नए आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भूपेश सरकार द्वारा झीरम मामले पर गठित नए न्यायिक जांच आयोग को कार्यवाही से हाईकोर्ट ने रोक दिया है. चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस सामंत की डबल बेंच ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. आयोग ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. इस याचिका पर अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

छत्तीसगढ़ में गोबर से 'सोना' बना रहीं महिलाएं?

मेरे देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरे-मोती...यह लाइन छत्तीसगढ़ पर सटीक बैठती है. यहां गोबर बेचकर महिलाएं सोना बना रहीं हैं. कवर्धा के सहसपुर लोहारा विकासखंड में गौठान की महिलाओं ने गोबर बेचकर हुई आमदनी से अपने लिए महंगे जेवर खरीदे हैं.

Ram Janmabhoomi Ayodhya: भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर (Construction of Ram temple in Ayodhya) के लिए भिलाई स्टील प्लांट से लोहा भेजा जा रहा है. बीएसपी के लोहे से अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है.

बैसाखी के सहारे चंचल ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह, ईटीवी भारत में बेमिसाल माउंटेनियर्स से मुलाकात

मिशन इंक्लूजन के तहत धमतरी निवासी चंचल सोनी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है. चंचल शारीरिक तौर पर विकलांग हैं.बावजूद इसके उनके हौंसलों के उड़ान ने एवरेस्ट की ऊंचाई को छोटा कर दिया.

अंबिकापुर में सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप , घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करेगी सरकार

सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए (CM Bhupesh allegation on the center in Ambikapur ) हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करने की तैयारी कर रही है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी क्यों सिमटी 15 सीटों पर, हार से बीजेपी ने कितना लिया सबक ?

छत्तीसगढ़ में चुनावी साल की दस्तक होने वाली है. जल्द ही सभी राजनीतिक दल मिशन मोड में आएंगी. बीजेपी ने भी अभी से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है. बीजेपी पिछले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. क्या मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने पिछली गलतियों से सबक लिया है. किन बिंदुओं पर बीजेपी को मंथन की जरूरत है. इस पर ईटीवी भारत ने राजनीति के जानकार से बात कर यह समझने की कोशिश की है.

