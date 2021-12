आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

PM मोदी आज शाहजहांपुर में, गंगा एक्सप्रेस-वे का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का दौरा करेंगे (pm modi shahjahanpur visit). पीएम मोदी यहां गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे. पीएम के इस कार्यक्रम में लगभग दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर

आज अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल-प्रियंका, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकालेंगे पदयात्रा

राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे. इस दौरान वह जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हारीमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में भाग लेंगे. पढ़िये पूरी ख़बर

गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( union home minister amit shah) 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के नए भवन का उद्घाटन करने के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कर्मियों से बातचीत करेंगे. क्लिक कर पढ़ें खबर.

दिल्ली में आज से खुलेंगे छठी क्लास से ऊपर के स्कूल

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वहीं 18 दिसंबर से छठी क्लास से आगे की क्लास के लिए स्कूल खोलने का दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Education Directorate ) ने सर्कुलर जारी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Cabinet reshuffle in Chhattisgarh:'मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव, लेकिन सबकुछ आलाकमान के फैसले पर निर्भर'

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल (Cabinet reshuffle in Chhattisgarh) संभव है. ये संभावना खुद सीएम भूपेश बघेल ने जाहिर की है. शुक्रवार को राजधानी रायपुर में अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर आए सीएम बघेल के इस बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई है. click here

छत्तीसगढ़ में चल रहा है दाऊ मॉडल, बघेल सरकार पूरी तरह फेल- रामविचार नेताम

छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता (BJP MP Ramvichar Netam) और राज्य सभा सांसद राम विचार नेताम (Rajya Sabha MP Ramvichar Netam) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण (conversion in chhattisgarh) समेत अनेक मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दाऊ मॉडल (dau model in chhattisgarh) चल रहा है. जो पूरी तरह से फेल (Chhattisgarh government failed) साबित हुआ है. click here

विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने की आरोपी के गिरफ्तारी की मांग

खुज्जी विधानसभा की विधायक छन्नी साहू के पति (Channi Sahu husband Chandu Sahu) चंदू साहू का गाली-गलौज देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पूरे मामले में आज पीड़ित प्रार्थी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक विधायक पति की गिरफ्तारी नहीं हुई (Demand for arrest of Khujji MLA husband) है. click here

Legal Marriage Age: महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़कर होगी 21 साल, छत्तीसगढ़ की युवतियों ने फैसले का किया स्वागत

महिलाओं के शादी की (Legal Marriage Age) न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव (proposal of age of marriage has been approved by Union Cabinet) को केंद्रीय कैबिनेट ने ( marriage age at 21) मंजूरी दे दी है. रायपुर की युवतियों से इस बारे में ईटीवी भारत ने बातचीत की. रायपुर की लड़कियोंं ने फैसले का स्वागत किया है . click here

कल की देशभर की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

OMICRON IN INDIA : संक्रमितों की संख्या 100 पार : केंद्र ने गैर जरूरी यात्रा, जमावड़े से बचने की दी सलाह

भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन से संक्रमितों की संख्या 111 हो गई है. महाराष्ट्र में 40 और दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है. केंद्र ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा और सामूहिक समारोहों से बचने तथा बड़े स्तर पर नए साल का जश्न नहीं मनाने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर

WHO ने सीरम-नोवावैक्स के 'Covovax' टीका को आपात उपयोग सूची में शामिल किया, पूनावाला जताई खुशी

डब्ल्यूएचओ (WHO) ने सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित कोवोवैक्स (Covovax) टीका को आपात उपयोग सूची में शामिल कर लिया है. एसआईआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने डब्ल्यूएचओ के फैसले को कोविड​​-19 के खिलाफ लड़ाई में 'एक और मील का पत्थर' बताया. पढ़िये पूरी ख़बर

Punjab Assembly Elections 2022 : अमरिंदर-बीजेपी साथ-साथ, शेखावत बोले- कैप्टन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

मुलाकात के बाद भाजपा नेता गजेंद्र शेखावत हम पंजाब विधानसभा चुनाव अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे. वहीं भाजपा के साथ गठबंधन के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम निश्चित रूप से पंजाब चुनाव जीतेंगे. जीतने की क्षमता सीट बंटवारे का मुख्य मानदंड होगा. पढ़िये पूरी ख़बर

प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार के बयान की निंदा की

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बलात्कार के संदर्भ में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि ऐसे बयानों का बचाव नहीं किया जा सकता. पढ़ें पूरी खबर.

'जब दुष्कर्म होना ही है, तो लेटो और मज़े लो': कांग्रेस नेता की विधानसभा में अभद्र टिप्पणी

कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार ने विधानसभा में विवादित टिप्पणी की है. कांग्रेस विधायक ने ऐसा क्या कहा कि प्रियंका गांधी को इसकी निंदा करनी पड़ी. जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

2029 तक एक मुस्लिम का प्रधानमंत्री बनना तय है: स्वामी यति नरसिंहानंद

हरिद्वार में तीन दिवसीय धर्म संसद का शुभारंभ हुआ. जहां महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरि ने कहा कि 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम का बनना तय है. जिससे बचने के लिए यह संसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या किया जाए. पूरी खबर पढें

Bodh Gaya Bomb Blast : 3 दोषियों को उम्रकैद, 5 को दस साल जेल

बोधगया बम ब्लास्ट (Bodh Gaya Bomb Blast) मामले में आज एनआईए कोर्ट सभी गुनाहगारों को सजा सुनायी गयी. बीते दिनों सुनवाई के दौरान 8 आतंकियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. जिन्हें कोर्ट ने सजा सुना दी है. एक अन्य अभियुक्त पर सुनवाई जारी रहेगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Omicron variant कोरोना के डेल्टा स्वरुप को रिप्लेस कर सकता है : स्वास्थ्य मंत्रालय

देश में कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, देश के 11 राज्यों में 101 ओमीक्रोन के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना का यह नया वैरिएंट, आने वाले दिनों में डेल्टा वैरिएंट को रिप्लेस कर सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने के लिए मोदी ने भूटान का आभार जताया

पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द द्रूक ग्यालपो' से नवाजने के लिए भूटान नरेश का आभार जताया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत उसकी विकास यात्रा में पूरा सहयोग करेगा. क्लिक करें