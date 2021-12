रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के तीन साल (Three years of Bhupesh government) पूरे हो गए हैं. इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ (Dudhadhari Math raipur ) पहुंचे. यहां रामपांचाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. बातों ही बातों में भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना (Cabinet reshuffle likely in Chhattisgarh) भी जाहिर की. भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आलाकमान के निर्देश के बाद ही कोई बदलाव होगा.

गौमाता को खिलाया चारा

'आलाकमान के निर्देश के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल'

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में फेरबदल (Cabinet reshuffle in Chhattisgarh) की संभावनाओं पर सीएम बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, लेकिन सबकुछ आलाकमान के फैसले पर निर्भर है. आलाकमान के निर्देश के बाद ही कोई बदलाव होगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन साल में सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि 'हमने तीन साल में हर वर्ग के लिए काम किया. हर क्षेत्र में हमने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की कोशिश की है. किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए किए गए काम हो या राम वन गमन पथ, कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार, हर क्षेत्र में हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है.'

गौमाता की पूजा

'हमारे कामों के कारण केंद्र से मिल रहा अवॉर्ड'

छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आरोपों पर बघेल ने कहा कि 'विपक्ष के तमाम आरोप झूठे और निराधार हैं. एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार हमें हर क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अवॉर्ड दे रही है. दूसरी तरफ विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है'.