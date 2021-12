.

छत्तीसगढ़ में चल रहा है दाऊ मॉडल, बघेल सरकार पूरी तरह फेल- रामविचार नेताम



छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता (BJP MP Ramvichar Netam) और राज्य सभा सांसद राम विचार नेताम (Rajya Sabha MP Ramvichar Netam) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण (conversion in chhattisgarh) समेत अनेक मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दाऊ मॉडल (dau model in chhattisgarh) चल रहा है. जो पूरी तरह से फेल (Chhattisgarh government failed) साबित हुआ है. आने वाले दिनों में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी सड़क की लड़ाई लड़ेगी. धीरे-धीरे लोगों में बघेल सरकार के खिलाफ गुस्सा (people Angry On Baghel government) देखा जा रहा है. जनता का यह गुस्सा ज्वाला मुखी की तरह फटेगा. रामविचार नेताम ने बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्य से लेकर सब कार्य बंद (development work stopped in chhattisgarh) है. जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं. बघेल सरकार की इन सारी हरकतों को जनता देख रही है