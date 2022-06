मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय जशपुर के दौरे पर हैं. वे जिले की सभी विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनते और उसे निराकरण भी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर में कई सौगातें की बारिश भी किया. सीएम रविवार की शाम ग्राम आस्था पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए. सीएम भूपेश बघेल विकासखंड मुख्यालय कुनकरी में लगातार डेढ़ घंटे से ज्यादा लोगों से रूबरू होकर उनकी बातें सुनीं. वहीं अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं.

चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश में रविवार को एक बार फिर कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़ा है. प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 2.07 फीसदी है. प्रदेश में 4 हजार 508 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 98 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 696 हो गई है. रविवार को किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज की संख्या 42 रायपुर में है. इसके अलावा बिलासपुर में 12 और दुर्ग में 36 एक्टिव मरीज मिले हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर दौरे पर हैं. इस बीच सीएम बघेल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर अग्निपथ (Bhupesh Baghel targets BJP on Agneepath) सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. सीएम भूपेश बघेल ने डीलिस्टिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. किस तरह सीएम ने जशपुर से बीजेपी पर हमला बोला है. इसे जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है. कई इलाकों में बारिश हो रही (tourist places of chhattisgarh) है. ऐसे में लोग छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर घूमने और पिकनिक मनाने के लिए जाते (tourist places of chhattisgarh dangerous in rain) हैं. इन स्थानों पर पिकनिक मनाते वक्त और घूमते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है. पर्यटन स्थलों पर सावधानी के साथ आप घूमने जाएं ताकि किसी अनहोनी से बचा जा ( Dangerous picnic spots of Chhattisgarh in rain) सके.

करीब 6 महीने पहले बेटे को खो चुका एक पिता रविवार को राजनांदगांव से रायपुर पहुंचा. प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पिता ने पुलिस पर बेटे की मौत की जांच न करने, लापरवाही बरतने और असल गुनहगारों को पनाह देने का आरोप लगाया है.रायपुर पहुंचकर पिता ने एसआईटी जांच की मांग की है.

राजधानी रायपुर में सेक्सटॉर्शन के मामले सर्वाधिक आ (rajasthan sextortion gang cheating people in chhattisgarh) रहे हैं. ऑनलाइन ठगी के 100 में से 60 फीसद मामलों में राजस्थान के सेक्सटॉर्शन गैंग ( rajasthan sextortion gang), जबकि 40 फीसदी में जामताड़ा और अन्य गैंग शामिल है. सेक्सटॉर्शन के मामलों से कैसे बचे.

