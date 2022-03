आज की बड़ी खबर (Today Big News )

महाशिवरात्रि पर शिवयोग का अद्भुत संयोग, इस मुहूर्त में शिव का करें जलाभिषेक

mahashivratri 2022: महाशिवरात्रि (Mahashivratri festival on 1st March)यानी भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा दिन. माना जाता है कि जो इस दिन भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करता है. भगवान भोलेनाथ उस पर जल्द कृपा बरसाकर उसकी मुराद पूरी कर देते हैं.

Russia-Ukraine Update: UNGA ने कहा- परमाणु अलर्ट रोंगटे खड़ा करने वाला, तुरंत हो सीजफायर

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia Ukraine war) को लेकर UNGA का 11वां आपातकालीन सत्र (11th Emergency Session UNGA) बुलाया गया. बैठक की शुरूआत हमले में मारे गये लोगों के लिए दो मिनट के मौन से हुआ. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (United Nations Secretary-General Antonio Guterres) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में कहा कि सभी पार्टियां तुरंत सीजफायर करें.

रूस-यूक्रेन युद्ध : हाई अलर्ट पर रूस के परमाणु बल, अमेरिका ने बेलारूस में बंद किया दूतावास

रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका ने बेलारूस में दूतावास बंद करने की घोषणा की है. वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश ने यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ा दिया है.

UP Assembly Election: 1 मार्च को प्रियंका का तूफानी दौरा, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (AICC General Secretary Priyanka Gandhi ) 01 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी. जानकारी के अनुसार वे सिद्धार्थनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आएंगी.

Russia-Ukraine Update: यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध (War between Russia and Ukraine) के आसार को देखते हुए भारतीय छात्रों ने स्वदेश वापसी की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी थीं. लेकिन अचानक रूस के हमले ने सारी प्लानिंग फेल कर दी. हमले के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट बिना किसी को लिए वापस आ गई तो चिंताएं बढ़ गईं. इसके बाद भारत सरकार ने वापसी के प्रयास (Government of India made efforts to return) तेज किए और युद्ध के पांचवें दिन तक 6 विमानों से कुल 1400 भारतीयों की वापसी हो चुकी है. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, विपक्ष ने भी किया समर्थन

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग अब छत्तीसगढ़ में भी उठने लगी है. इसे लेकर जहां एक ओर विभिन्न कर्मचारी संगठन राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं. तो वहीं दूसरी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है. इस बीच सरकार इस विषय पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दे रही है.

पुत्रप्राप्ति के बाद राजा ब्रह्मदेव ने किया था हटकेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण, आज भी साक्षात प्रमाण है जलती धुनी

रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ का मंदिर (Hatkeshwarnath temple in raipur ) काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है. इस मंदिर की स्थापना 1402 ईस्वी में राजा ब्रह्मदेव ने की थी. राजा ब्रह्मदेव ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद 6 माह के अंतराल में मंदिर का निर्माण करवाया.

राज्यसभा जाने पर बोले महंत- जैसा सीएम और हाईकमान कहेंगे वैसा होगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत दो दिवसीय कोरिया दौरे पर हैं. साथ में धर्मपत्नी सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद हैं. ग्राम सिरौली के सिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंच दोनों ने पूजा अर्चना के साथ-साथ जनसंपर्क किया. इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो उन्होंने राज्यसभा में जाने को लेकर कहा कि 'यह सीएम और हाईकमान के ऊपर निर्धारित है, जो उनका निर्देश होगा मैं वहीं करूंगा.

कोरबा में गोंगपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी सुप्रीमो की मूर्ति खंडित करने पर गाड़ियों में लगाई आग

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी( गोंगपा) के संस्थापक और सुप्रिमो हीरा सिंह मरकाम की स्थापित मूर्ति को खंडित किये जाने से नाराज गोंगपा कार्यकर्ताओं ने गुरसियां में जंगी प्रदर्शन (Ruckus of Ggp workers in Korba ) किया. महासभा व विरोध प्रदर्शन में मूर्ति खंडित करने वालों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज गोंगपा कार्यकर्ताओं ने गुरसियां की दुकानों को बंद कराया व जनपद सदस्य व एक दुकानदार के दुकान में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

सूरजपुर के बसोर समुदाय ने रोजी-रोटी के लिए बदली जाति, अब खतरे में अस्तित्व

जिले में बांस से सामान बनाने का काम कई दशकों से किया जा रहा है. बसोर समाज के लोग परंपरागत रूप से बांस की चीजें बनाने और इसे बेचने का काम करते हैं. बांस से बनी चीजों को मार्केट नहीं मिलने के कारण इन्हें आर्थिक दिक्कत तो हो ही रही है. इसके साथ ही इस समाज के पढ़े-लिखे लोगों को कहीं रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है.

नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का चौथा सीजन इस दिन होगा आयोजित

अबूझमाड़ पीस मैराथन का चौथा सीजन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा (Abujhmad Peace Half Marathon will be held in Narayanpur) है. सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और माड़ मैराथन समिति के सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर टी शर्ट, पोस्टर और प्रमोशन वीडियो का विमोचन किया.