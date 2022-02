बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Basant Panchami 2022: विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त है बसंत पंचमी, पीले रंग का खास महत्व

वसंत पंचमी का दिन विवाह की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है. माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वसंत पंचमी आती है. यह दिन वसंत के आगमन का प्रथम दिवस है.

PM Modi का तेलंगाना दौरा आज

पीएम मोदी आज हैदराबाद आ रहे हैं. उनका शहर के बाहरी इलाके में स्थित मुचिन्तल में 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन करने और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) का दौरा करने का कार्यक्रम है.

टीके के तीन डोज लेने वालों में ओमीक्रोन वेरिएंट से बचाव की क्षमता ज्यादा : अध्ययन

दुनियाभर में कोरोना का ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron variant of Corona) परेशानी का सबब बना हुआ है. भारत में भी ओमीक्रोन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस बीच राहत वाली खबर सामने आई है. शोधकर्ताओं का मानना है कि टीके की तीन खुराक (बूस्टर डोज) लेने वालों में ओमीक्रोन से लड़ने की ज्यादा क्षमता विकसित होती है (Triple vaccinated can fight Omicron variant efficiently).

सदन की मर्यादा भंग होने पर स्पीकर नाराज, सभी दलों ने दिया उनका साथ

लोक सभा में संसदीय मर्यादा भंग होने पर स्पीकर ओम बिरला ने दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि सांसदों को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि जो संसदीय गरिमा, परंपरा और विरासत हमें मिली है, इसे बरकरार रखना हमारा दायित्व है.

लोक सभा में बोले ओवैसी, नहीं लेंगे Z कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह देंगे बयान

एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने लोक सभा में यूपी के मेरठ में उनकी गाड़ी पर हुई फायरिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वे Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहते. बता दें कि गुरुवार को ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लोक सभा में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसद में सोमवार को इस संबंध में बयान देंगे.

इंडिया गेट से नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा गायब, TMC ने दिया धरना

इंडिया गेट पर हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था. गुरुवार रात से प्रतिमा गायब है. टीएमसी ने इसके विरोध में इंडिया गेट पर धरना दिया.

स्पेशल: मैदान में उतरते ही 1000 वनडे खेलने वाला इकलौता देश बनेगा भारत

भारतीय टीम रविवार यानी 6 फरवरी को जब नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेलने उतरेगी तो इसके साथ वो इतिहास रच देगी. भारत 1000वां वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा. भारत को यहां तक पहुंचने में 48 साल लग गए हैं.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

ज्योतिरादित्य सिंधिया के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत: सीएम बघेल बोले एयर इंडिया तो बिक गया, सिंधिया किस चीज के रह गए मंत्री

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. सिंधिया के दौरे को लेकर बीजेपी ने रायपुर में तैयारियां पूरी कर ली है. बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्री रायपुर में बजट कार्यक्रम और पार्टी की गतिविधि में शामिल होंगे.

death toll from corona increased in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी, एक दिन में गई 19 लोगों की जान

छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है. यहां एक दिन में 19 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. हालांकि कोरोना संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है.

kanker dudhwa suicide case: एक ही चिता पर मां और दो मासूम बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार, गांव वालों की आंखें हुईं नम

दुधावा क्षेत्र के ग्राम मुसुरपुट्टा में गुरुवार को एक मां ने पहले अपने दो बच्चों को फांसी के फंदे पर लटकाया. फिर उसने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. शुक्रवार को नम आंखों के साथ परिजनों और ग्रामीणों ने मृतकों को अंतिम विदाई दी. मृतिका और उसके मृत मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार एक ही चिता में किया गया.

छतीसगढ़ में सीएम पद पर कांग्रेस में जारी है सियासत, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का आ सकता है तीसरा दौर ?

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम पद के लिए दावेदारी पर राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है. सरकार के तीन साल बीत जाने के बाद भी यह विवाद सिंहदेव और बघेल के बीच में बना हुआ है. अब राजनीतिक हलकों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां सीएम पद की दावेदारी का तीसरा दौर शुरू हो सकता है.

मेडिकल पीजी में दो साल के बांड के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स, सरकार को दी ये चेतावनी

छत्तीसगढ़ के जूनियर्स डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स मे दो साल के बॉन्ड का विरोध किया है. जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे.