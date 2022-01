आज की बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

PM Modi Corona review : मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री करेंगे बैठक

कोरोना महामारी के गंभीर संकट को देखते हुए पीएम मोदी समीक्षा बैठक (PM modi covid situation review) करेंगे. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे. कोरोना संक्रमण और कोविड-19 के नए वेरिएंट- ओमीक्रोन की गंभीरता भांपते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं.click here

भारत में पहली बार 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस

कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि के बीच तीसरी लहर में पहली बार देश में 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं. वहीं अब तक अब कुल 10 लाख 98 हजार 383 संक्रमित हो चुके हैं. click here

यूपी चुनाव 2022 : भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, 170 से अधिक उम्मीदवारों के नाम फाइनल !

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक भाजपा 100 से अधिक नेताओं के टिकट फाइनल कर चुकी है. इसी बीच प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई है. click here

Kulgam Encounter : एक आतंकवादी मारा गया, एक पुलिसकर्मी शहीद

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया. इसके अलावा, तीन सैनिकों समेत पांच लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

Suspended IPS GP Singh sent on remand: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड, राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति का है आरोप

छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को कोर्ट ने(Suspended IPS GP Singh sent on remand) दो दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. EOW ने कोर्ट से जीपी सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड अभी दी है.click here

corona third wave CG: एक दिन में मिले 5 हजार से ज्यादा मरीज, पॉजिटिविटी रेट 9 फीसदी के पार

छत्तीसगढ़ में बुधवार को 59 हजार 218 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 5476 लोग संक्रमित मिले हैं. छत्तीसगढ़ में आज 4 की मौत कोरोना से हुई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 9.25 फीसद हो गई है.रायपुर में आज सबसे ज्यादा 1785 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा दुर्ग में 800, बिलासपुर में 418, रायगढ़ में 348 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में कोरोना तीसरी लहर लगातार तेजी (Third Wave of Corona In Chhattisgarh) से फैल रही है. तेजी से लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 27425 हो गई है. click here

Speaker Charandas Mahant postponed Budget session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र पर कोरोना का साया, स्थगित किया गया सत्र

छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार (budget session of chhattisgarh assembly) का असर बजट सत्र (budget session postponed due to corona) पर पड़ा है. फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है. प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.Click here

असम से छत्तीसगढ़ लाये गए वन भैंसों का मामला, बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र समेत छत्तीसगढ़ और असम सरकार को नोटिस किया जारी

बिलासपुर हाई कोर्ट ने असम से छत्तीसगढ़ लाये गए वन भैंसों के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वन भैंसों की वापसी की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी किया है.Click here

बलरामपुर कलेक्टर पर मारपीट का आरोप लगाने वाला शख्स बयान से पलटा

बलरामपुर कलेक्टर पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाने वाले भृत्य ने (Peon reversed his statement in Balrampur ) सोशल मीडिया पर वायरल अपने ही वीडियो का खंडन किया है. उसने कहा है कि उसने किसी के बहकावे में कलेक्टर पर आरोप (Balrampur collector accused of assault ) लगाया था.Click here

राजनांदगांव में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट

राजनांदगांव के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनवाड़ा थाना के अलवर गांव में एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर (Naxalites kill villager in Rajnandgaon ) दी. हत्या के बाद शव को गांव के बाहर फेंक (Naxalites kill villager) दिया. नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 30 वर्षीय युवक रामजी घावड़े को मौत के घाट उतार दिया. Click here

Rain will increase inflation: छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से दलहन-तिलहन की फसल बर्बाद, तेल और दाल की कीमतों में फिर लगेगी आग

छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से दलहन-तिलहन की फसल के साथ-साथ फल और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है (Crops of pulses and oilseeds ruined) आने वाले समय में बारिश से तेल की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है. Click here

जशपुर में 8 साल के बच्चे का जबरन कराया खतना: पिता के आरोप पर पुलिस ने मां और नानी को किया गिरफ्तार

जशपुर में 8 साल के बच्चे का जबरन खतना कराने का मामला सामने आया है. पिता के आरोप पर पुलिस ने बच्चे की मां और नानी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीसरे महिला की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. Click here

कल की देश की बड़ी खबरें

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को व्यापार के अवसरों के लिए विकसित करने की जरूरत: नवनियुक्त इसरो प्रमुख

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो ISRO) के नवनियुक्त अध्यक्ष एस सोमनाथ (Newly appointed ISRO chief S Somanath) ने बुधवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने के वास्ते विकसित करने की जरूरत है और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव करने की भी आवश्यकता है. वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक सोमनाथ को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. click here

UP Assembly Election : सपा ने गठबंधन के पहले उम्मीदवार की घोषणा की

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को गठबंधन के पहले उम्मीदवार की घोषणा की दी. एनसीपी नेता केके शर्मा को बुलंदशहर की अनूपशहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है. click here

'...तो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ'

क्या यूपी के सीएम इस बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे. इसकी चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सीईसी करेगी (BJP cec to take final call). इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं. खबर है कि उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है.click here

पुलिस ने चेन्नई से जब्त कीं 40 करोड़ रुपये की प्राचीन प्रतिमाएं, एक गिरफ्तार

तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में रहने वाले कश्मीरी जावेद शाह (Javed Shah) को देवी पार्वती की प्राचीन प्रतिमाएं रखने के आरोप में गिरफ्तार किया. उसके पास से बरामद 12 प्रतिमाओं की कीमत 40 करोड़ रुपये है. click here