बलरामपुर: जिले के कलेक्टर के बंगले में पदस्थ भृत्य के वायरल वीडियो मामले(Balrampur collector accused of assault ) में नया मोड़ आ गया है. आज खुद भृत्य ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे अपने वीडियो का खंडन कर दिया. उसने कहा कि वह कुछ अन्य साथियों के बहकावे में आकर ऐसा वीडियो बनाया था. कलेक्टर ने वायरल वीडियो के सम्बंध में जानकारी न होने की बात कहते हुए कहा कि कहीं कुछ बात ही नहीं हुई है.

बलरामपुर मारपीट कांड में नया मोड़

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था भृत्य का वीडियो

आज सुबह सोशल मीडिया पर कलेक्टर के बंगले में पदस्थ भृत्य शिवनारायण राम का वीडियो वायरल हो रहा (Balrampur collector accused of assault) था. जिसमें भृत्य कलेक्टर कुंदन कुमार पर कलेक्टर बंगले में कार्य करने के दौरान मारपीट का आरोप लगाते (Peon reversed his statement in Balrampur )हुए दिख रहा है. जिसके बाद अपने ही वायरल वीडियो का खण्डन भृत्य ने किया है. भृत्य का कहना है कि कलेक्टर के द्वारा गाली-गलौज और मारपीट की घटना झूठी है. उसने अपने अन्य साथियों के बहकावे में आकर कलेक्टर पर आरोप लगाया था.जबकि उनके और कलेक्टर के बीच के संबंध अच्छे है.

मैंने भृत्य से नहीं की कोई मारपीट: कलेक्टर

इस विषय में कलेक्टर कुंदन कुमार (Balrampur Collector Kundan Kumar) ने कहा कि भृत्य से ना ही उन्होंने मारपीट की है और ना ही गाली-गलौज. वायरल हो रहे वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है.