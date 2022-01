आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

Precaution Dose of Covid: आज से देश में लगेगी Booster Dose

को-विन एप पर बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार (8 जनवरी) से शुरू हुआ था. सभी एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस डोज के लिए टीकाकरण तक पहुंच सकेंगे. बूस्टर डोज की खुराक केवल 9 महीने के बाद ली जा सकती है, यानी दूसरी खुराक लेने की तारीख से 39 सप्ताह बाद. click here

पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग मांडविया आज करेंगे कोरोना समीक्षा बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को पांच राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे.click here

PM Security Breach: प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले (PM's 'security lapse' case) में शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगा. लॉयर्स वॉयस नामक एक संगठन (organization called Lawyers Voice) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है. click here

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिले के हसनपुरा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त होने के बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया. प्रवक्ता ने कहा कि इसके बाद आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोली चलानी शुरू कर दी. कुलगाम मुठभेड़ पर कश्मीर जोन पुलिस ने सोमवार को ट्वीट किया, 'कुलगाम एनकाउंटर अपडेट, 02 अज्ञात आतंकवादी मारे गए.' click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

booster dose of corona: बीमार बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कस को लगेगा बूस्टर डोज, जानिए कैसे होगा वैक्सीनेशन ?

पूरे देश में सोमवार से कोरोना के बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ कोमोरबिडिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे. प्रदेश में इनकी संख्या 11 लाख 76 हजार है. प्रदेश के जिन केंद्रों में पहले से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, उन्हीं केंद्रों में बूस्टर डोज लगाए जाएंगे. Click here

corona patients increased in Chhattisgarh : रविवार को मिले 2500 से ज्यादा कोरोना केस, 2 लोगों की मौत

प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. प्रदेश में रविवार को 31 हजार 71 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 2,502 लोग संक्रमित मिले हैं. वहीं प्रदेश में आज 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. पहली मौत जांजगीर चांपा और दूसरी मौत बस्तर में हुई है. Click here

बस्तर में लोन वर्राटू अभियान से लाल आतंक को लगा झटका, नक्सली वारदात में भी आई कमी

बस्तर संभाग में साल 2021 में हुए अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति, नक्सल विरोधी अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आज बस्तर आईजी सुन्दराज पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सालभर का आंकड़ा भी जारी किया. आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 के मुकाबले 2021 में नक्सलियों का आतंक बस्तर में कम हुआ है. 2021 में कई नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण भी (Naxalite battered by Lone Varratu campaign in Bastar) किया है. कुल 550 नक्सलियों ने बीते साल में सरेंडर किया है. Click here

रायपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़ कहीं कोरोना विस्फोट का कारण न बन जाए

प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है. पूरे प्रदेश के मुकाबले राजधानी में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए हैं. इसी बीच ईटीवी भारत की टीम रायपुर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंची. इस इलाके में कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आयी. Click here

सहायक आरक्षकों के अच्छे दिन: डीजीपी की रिपोर्ट पर अब सहायक आरक्षकों को मिलेगी आरक्षक के बराबर सैलरी !

छत्तीसगढ़ में अब सहायक आरक्षकों के अच्छे दिन (good days of assistant constables) आने वाले हैं. अब इन्हें प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि की भी सौगात मिल सकती है.Click here

Corona cases increasing in Chhattisgarh: 8 दिनों में 13 गुना बढ़ा संक्रमण, जानिए प्रदेश के अस्पतालों में कैसी है व्यवस्था ?

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल (Corona cases increasing in Chhattisgarh) रहा है. 1 जनवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,017 थी और उस दिन 279 लोग संक्रमित मिले थे. अब तक कोरोना 13 गुना तक बढ़ गया है. Click here

IG Sundarraj P Press Conference: बस्तर में साल 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त, IG सुंदरराज पी ने जारी किया आंकड़ा

अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी पर साल 2021 में बस्तर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का आंकड़ा बस्तर IG सुंदरराज पी ने जारी किया.Click here

COVID-19 Review : पीएम ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का किया आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा (Review of current situation in high level meeting) की. मोदी ने जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और किशोरों के टीकाकरण अभियान को मिशन मोड के आधार पर बढ़ावा देने का आह्वान किया. click here

दिल्ली: कोरोना के मद्देनजर MBBS एग्जाम टले, छात्र खुश

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने MBBS की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी है. MBBS फर्स्ट ईयर की परीक्षा 10 जनवरी से होने वाली थी. मेडिकल छात्रों ने दिल्ली सरकार से परीक्षा टालने की मांग की थी. click here

Covid Vaccination: कोवैक्सीन की तीसरी डोज देती है संक्रमण से सुरक्षा का वादा : ICMR

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) ने रविवार को कहा कोवैक्सिन की तीसरी डोज संक्रमण से सुरक्षा का वादा करती है. सरकार की योजना है कि COVID-19 टीकों की एहतियाती खुराक (Precautionary dose) को फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सह-रुग्णता वाले वरिष्ठ नागरिक को दी जाएगी. click here

छत्तीसगढ़: लोन वर्राटू अभियान से लाल आतंक को झटका, नक्सली वारदात में कमी

Naxalite incidents reduced in Bastar: बस्तर में लोन वर्राटू अभियान से लाल आतंक को करारा झटका लगा है. नक्सली वारदात में करीब 28 फीसदी की कमी आई है. पूरे बस्तर में 550 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. click here