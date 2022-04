आज का इवेंट

परीक्षा की बात...पीएम के साथ, प्रधानमंत्री करेंगे छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से चर्चा. आज सुबह 11 बजे चर्चा होगी. पहली बार, देश भर में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में जारी है.

देश के कई राज्यों में कोविड के कारण लगाई गई पाबंदियां हटा ली जाएंगी. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मास्क अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है.

बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी नजरें ( Today Big News )

1 अप्रैल से होने जा रहे ये बदलाव, बैंकिंग से लेकर टैक्स और पोस्ट ऑफिस के बदलेंगे नियम

1st April 2022: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. ऐसे में आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं तो आप 1 तारीख आने से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जान लें. click here

कांग्रेस के पूर्व मंत्री का आरोप, कर्नाटक से 19 लाख ईवीएम गायब

कर्नाटक विधान सभा में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक से 19 लाख ईवीएम गायब हैं. जिसका विधान सभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से जवाब तलब करने की तैयारी में है........click here

पाक नेशनल असेंबली तीन अप्रैल तक स्थगित, विपक्ष ने ठुकराया इमरान खान का ऑफर

पाकिस्तान नेशनल असेंबली में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी. लेकिन चर्चा शुरू होने के तुरंत बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही तीन अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले पीएम इमरान खान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वापस लिए जाने पर नेशनल असेंबली को भंग करने की पेशकश की. लेकिन विपक्ष ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया. click here

IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स ने CSK को छह विकेट से रौंदा

लखनऊ सुपर जाइंट्स ने आईपीएल के 7वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को एक हाई स्कोरिंग मैच में छह विकेट से हरा दिया है. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट खोकर 210 रन बनाए थे. इसके जवाब में लखनऊ ने तीन गेंद रहते ही ये मुकाबला छह विकेट से अपने नाम किया. click here

महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली में मास्क अनिवार्य नहीं, हटाई गईं कोरोना वाली पाबंदियां

देश के कई राज्यों में कोविड के कारण लगाई गई पाबंदियां हटा ली जाएंगी. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मास्क अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है. click here

2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू, घोड़े पर होगा माता का आगमन

चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व है. माना जाता है कि इस दिन ही सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी. इस वजह से सनातन धर्म में इस दिन को नव संवत्सर के रूप में जाना जाता है. नव संवत्सर यानी प्रकृति के एक नए स्वरूप का आगमन और प्रकृति के इस नए स्वरूप के साथ माता के आगमन को चैत्र नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाने का विधान है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

जशपुर का स्टोन मैन : 12 वर्षों से पत्थर खाकर जिंदा है यह इंसान, जानिये क्या है सच्चाई

हर किसी को कुछ न कुछ खाने का शौक होता है. कुछ लोग अपने फेवरेट डिश के इतने दिवाने होते हैं कि हर दिन वो अपने पसंद का ही खाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर का एक शख्स महज पत्थर खाता है. पत्थर खाकर ही उसका पेट भी भरता है और पत्थर खाने के बाद ये शख्स लोगों की लाइलाज बीमारी का इलाज भी करता है. ये शख्स तकरीबन 12 वर्षों से पत्थर खा रहा है, लेकिन इसे कोई बीमारी नहीं है. click here

Bilaspur Wonder Boy Armaan Ubhrani : आर्यभट्ट की तरह अरमान सेकेंडों में हल करता है मैथ्स के सवाल, कई रिकॉर्ड किए अपने नाम

बिलासपुर का अरमान उभरानी (Bilaspur Wonder Boy Armaan Ubhrani ) तो महज पांच साल का है. लेकिन अरमान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है. अरमान पल में गणित (Like mathematician Armaan solves maths problems) के कठिन से कठिन सवाल को हल कर लेता है. click here

रामनवमी 2022 : भगवान राम के ननिहाल में बनेगा वृंदावन जैसा फूल बंगला, 9 हजार दीयों से जगमगाएगा राम मंदिर

कोरोना के कारण करीब (Ram Navami 2022) दो साल बाद भगवान श्रीराम के ननिहाल में रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी. भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के लिए पहली बार वृंदावन से फूल लाए जाएंगे. साथ ही 9 हजार से ज्यादा दीयों से रायपुर के वीआईपी रोड का राम मंदिर जगमगाएगा. click here

Politics In Chhattisgarh : पुनिया बोले-मुनाफाखोरी कर रही केंद्र सरकार, भाजपा का जवाब-धर्म और महंगाई अलग-अलग मुद्दे

कांग्रेस देशभर में लगातार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है. आएदिन कांग्रेस धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी कर रही है. इसी कड़ी में आज भी कांग्रेस ने देश भर में व्यापक स्तर पर धरना-प्रदर्शन(Congress staged sit in on inflation issue) किया. click here

सरकार का निर्देश : छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर एवं विवरणी

सीएम बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत दी है. जिसके बाद अब संपत्तिकर और विवरणी जमा करने की मियाद पंद्रह अप्रैल तक बढ़ा दी (Property tax and return can be deposited in Chhattisgarh by April fifteen ) गई है. click here