रायपुर : जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में गैंगवार की बलि एक युवक चढ़ गया. जिसमे एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई. मृतक अभनपुर का निगरानी बदमाश बताया जा रहा है. पुलिस ने निगरानी बदमाश की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूसरी घटना में एक बुजुर्ग कारोबारी की सोते समय हत्या कर दी (

double murder incident in abhanpur) गई. बुजुर्ग कारोबारी की हत्या के मामले में अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है. मौके पर फॉरेंसिक और साइबर की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है. घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. जिससे अज्ञात आरोपियों का पता चल सके ।





क्यों हुई युवक की हत्या : अभनपुर थाना प्रभारी वेदवती दरियो ने बताया कि ''अभनपुर में देर रात एक गैंगवार की घटना हुई (Death due to gang war in Abhanpur) है. जिसमें युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.मृतक हरिचंद यादव की मौके पर मौत हो गई. हत्या के पीछे आपसी रंजिश है. मृतक अभनपुर का निगरानीशुदा बदमाश है. इस मामले में अभनपुर पुलिस ने हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर राजू बंजारे और आकाश मरकाम को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें- हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले दो आरोपी गिरफ्तार



बुजुर्ग कारोबारी की हत्या क्यों : अभनपुर थाना क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना में बुजुर्ग कारोबारी की हत्या की (Elderly businessman of Abhanpur murdered) गई. रामचंद्र तारक को सोते समय अज्ञात आरोपियों ने सिर कुचलकर मार दिया. बुजुर्ग कारोबारी का घर अभनपुर के राधा कृष्ण मंदिर की गली में स्थित है. जहां पर देर रात अज्ञात आरोपियों ने बुजुर्ग कारोबारी की सिर कुचलकर हत्या की और फरार हो गए. हत्या क्यों और किसलिए की गई इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है. पूरे मामले में फॉरेंसिक और साइबर की टीम के साथ ही डाग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है.