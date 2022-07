रायपुर :डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया.इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा. धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को जिम्मेदार (Dharamlal Kaushik allegation on Congress) माना.

खाद की कमी के लिए अमरजीत भगत जिम्मेदार : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने कहा " आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का शुक्रगुजार राज्य के मंत्रियों को करना चाहिए. छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में मनरेगा , 15 वित्त आयोग , डीएमएफ की राशि , केंद्र सरकार के द्वारा ही चल रही है. मंत्री अमरजीत भगत को तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से सबसे ज्यादा चावल की खरीदी केंद्र सरकार ने की है. तो वह कांग्रेस के सरकार में की है. इतने ज्यादा तो रमन सिंह के सरकार में भी केंद्र सरकार ने चावल की खरीदी नहीं की थी.यह सरकार केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट देने की स्थिति में भी नहीं है. केंद्र सरकार ने जो खाद छत्तीसगढ़ को दिया है. जरा राज्य सरकार बताए कि कितने केंद्रों में उन्होंने खाद को बांटा है. 15 साल खाद और यूरिया की कमी प्रदेश में नहीं हुई लेकिन कांग्रेस के सरकार आते ही प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी हो रही है. आखिर प्रदेश में कालाबाजारी को प्रोत्साहित कौन दे रहा है, अमरजीत भगत दे रहे हैं उनके लोग दे रहे हैं.जिसके कारण जनता त्राहि त्राहि कर रही (Dharamlal Kaushik allegation on urea fertilizer crisis ) है."



ट्रेन की व्यवस्था जल्द होगी दुरुस्त : ट्रेन की व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा " ट्रेन जो लगातार कैंसल हो रही है उसकी जानकारी हमें है. लेकिन अभी परिस्थितियां अच्छी नहीं है. हमारी बात लगातार केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से हो रही है. मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है बहुत जल्दी वह सामान्य हो जाएगी और दोबारा ट्रेन पटरी पर लौट आएगी."





तेल के दाम घटना या बढ़ना वैश्विक है : रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा " ऑयल और गैस का सिस्टम ऑटोमेशन में चला गया है यानी विश्व स्तर पर गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे और कम होंगे तो भारत में भी कम होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस देश में 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन वंचित तबको को वितरित किए (Dharamlal Kaushik praised the plans of the Center) गए. 10 करोड़ रसोई गैस उन लोगों को दिया गया जो अपने पैसे से इसे खरीदने में सक्षम नहीं थे. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह बड़ी रियायत दी गई है. जहां तक पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात है. तो वह ऊपर नीचे होते रहते हैं .फिर भी केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल में रियायत दी. हमने राज्य सरकार से भी पेट्रोल और डीजल के कीमतों में रियायत देने की मांग की , लेकिन राज्य सरकार अपने ही राज्य के लोगों का ध्यान नहीं रख रही है.''