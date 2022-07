रायपुर : सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य सामग्रियों पर लगे जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा "केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार में यही अंतर (CM Bhupesh attack on the Center regarding GST) है .छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता के जेब में पैसे डालने का काम करती है. चाहे वह गोधन न्याय योजना के माध्यम से हो या राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो. छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है. लेकिन केंद्र सरकार कैसे भी करके आम आदमी की जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर हो ,रसोई गैस के दाम बढ़ाकर हो, खाद की कीमत बढ़ाई जा रही है .अब पनीर दही और घरेलू सामानों में भी जीएसटी लगा दी है .हर चीज में केंद्र सरकार जीएसटी लगा रही है . केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है.''

हमारी सरकार गरीबों को पैसा दे रही, केंद्र जेब से निकाल रहा

खूबचंद बघेल की मनाई गई जयंती : छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रेरक डॉ खूबचंद बघेल की जयंती समारोह (Dr Khubchand Baghel birth anniversary in Raipur) फूल चौक स्थित व्यवसायिक परिसर में मनाई गई. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेंत विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. सीएम ने डॉ खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉ खूबचंद बघेल एक गंभीर चिंतक, विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. वह हमेशा छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित रहे और किसान और मजदूर के हितैषी रहे. उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारी सरकार कार्य कर रही है..छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं.





डॉ खूबचंद बघेल को किया नमन : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) कहा "हर साल की तरह इस साल डॉ खूबचंद बघेल की जयंती मनाई गई .प्रदेश में जहां उनके मूर्ति स्थापित है. वहां हर साल आयोजन किया जाता है. सैकड़ों हजारों की तादाद में आकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. डॉ खूबचंद बघेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ-साथ उच्च कोटि के विचारक लेखक और साहित्यकार थे. वे छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत के रूप में थे. आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रदेश की जनता इस बात से प्रसन्न है कि डॉ खूबचंद बघेल के बताए हुए रास्ते पर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है"



गौमूत्र खरीदेगी सरकार : गौ मूत्र खरीदी पर सीएम बोले हरेली के दिन गौमूत्र की खरीदी शुरू की (Bought cow urine in Chhattisgarh from Hareli festival) जाएगी.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ''बहुत सारे किसान है जो जैविक खेती करना चाहते हैं .वे कैमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना चाहते .ऐसे लोगों के लिए गोमूत्र से दवाई बनाई जाएगी ताकि जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके.''