रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में रविवार से मौसम बदला हुआ है. जिसके कारण हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि (Light to moderate rain and hail in chhattisgarh)भी देखने को मिली है. बुधवार को राजधानी में दिनभर बादल छाए रहे. हल्की बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हुई है. दिन भर ठंड भी महसूस हुई. मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है. इस दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है. 15 जनवरी से मौसम में सुधार होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि 'प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी और गर्म हवाओं का आगमन शुरू हो गया है. एक द्रोणिका दक्षिण अंदरुनी कर्नाटक से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक स्थित है. जिसके प्रभाव से गुरुवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश (rain in south chhattisgarh) की संभावना है'.

Dense Fog in Balrampur: बलरामपुर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद घना कोहरा

छत्तीसगढ़ के जिलों का तापमान (chhattisgarh districts temperature)

बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 21.5 और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री, रायपुर के माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री, पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री, न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री, जगदलपुर में अधिकतम तापमान 23.5 और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री, दुर्ग में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री, राजनादगांव में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री दर्ज किया गया.