रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हर साल धूमधाम से गणेशोत्सव के दौरान झांकी निकाली जाती है. कोरोना काल की वजह से पिछले दो सालों से झांकी पर प्रतिबंध था, लेकिन दो साल बाद एक बार फिर झांकी निकाली जा रही है. इसे लेकर तमाम समितियों ने तैयारी भी कर ली है. दूसरी ओर रायपुर पुलिस ने भी झांकी को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं. झांकी में इस बार शहर में एक हजार से अधिक जवान तैनात होंगे. सुरक्षा की लिहाज से इस बार रायपुर पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की तैयारी में है. साथ ही ड्रोन भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई बदमाशी करते दिखा तो तत्काल पुलिस की टीम वहां पहुंचेगी और हुड़दंगियों या बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. Police use drones for Ganesh tableau in Raipur

शारदा चौक से निकलेगी झांकियां: राजधानी रायपुर में करीब 50 से अधिक झांकियां निकलती है. इस बार भी अधिक से अधिक संख्या में झांकी निकलने की उम्मीद है. रायपुर में 11 सितंबर को झांकी निकाली जाएगी. यह झांकियां शारदा चौक से निकलेगी, जो जयस्तंभ से मालवीय रोड होते हुए कोतवाली चौक जाएगी. इसके बाद कोतवाली चौक से सदर बाजार होते हुए कंकाली तालाब से सीधे पुरानी बस्ती फिर लाखेनगर चौक तक जाएगी. रायपुर पुलिस ने शारदा चौक से लेकर लाखे नगर और लाखे नगर से महादेव घाट तक चप्पे चप्पे पर जवान तैनात करेगी.

नक्सलियों की अब खैर नहीं, ड्रोन से रखी जाएगी नजर, खरीदे जाएंगे 15 ड्रोन

ड्रोन से रखी जाएगी नजर, लगाए जाएंगे कैमरे: रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया "गणेश झांकी का आयोजन हर साल रायपुर में होता है. इस साल भी होने जा रहा है. शहर में झांकी की शुरुआत शारदा चौक से होती है, जो महादेवघाट में विसर्जन होता है. इस पूरे आयोजन में एक हजार से अधिक बल लगाया जाएगा. कुछ जगहों मे सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे. साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी. हालांकि कुछ जगहों में हमारे आईटीएमएस कैमरे लगे हैं. उसका भी उपयोग करेंगे.