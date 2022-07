छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्ते से पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ी (corona patient increased in chhattisgarh)है. प्रदेश में गुरुवार को पॉजिटिविटी दर 4.71% रही. 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. रायपुर में 4, दुर्ग में 2 और बेमेतरा में 1 की मौत कोरोना से हुई है. गुरुवार को 14 हजार 851 सैंपलों की जांच की गई है. जिसमें 700 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश के 27 जिलों से 700 कोरोना संक्रमित पाए गए. वही 1 जिले में गुरुवार को कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया. सुकमा में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला.

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी (Ravindra Choubey got responsibility of Panchayat Department)देखेंगे. वहीं, टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी रहेगी. सिंहदेव के इस्तीफे के बाद नई जिम्मेदारी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार शाम करीब छह बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चार पेज का इस्तीफा भेजा था. हालांकि सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शराब में मिलावट का मुद्दा (chhattisgarh assembly monsoon session) गूंजा. वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मुद्दे पर भी हंगामा बरपा. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्र की योजना को लेकर राज्य सरकार को घेरा. भाजपा ने सदन से वॉक आउट भी किया.



बिलासपुर : सांसद अरुण साव ने महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में ध्यान आकर्षित कराया (black marketing of fertilizers in Chhattisgarh raised in the Parliament) है. सांसद अरुण साव (BJP MP Arun Sao) ने बताया कि '' निर्धारित खाद, डीएपी और यूरिया की छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी की जा रही है. किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर खाद, डीएपी, यूरिया नहीं मिल पा रहा है. सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराया जाए.

15 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा बूस्टर डोज को लेकर विशेष अभियान (Vaccination) चलाया जा रहा है. 18 से 59 आयु वर्ग के लोग भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में बूस्टर डोज लगा सकते हैं. बूस्टर डोज को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 15 जुलाई से 21 जुलाई तक 18 से 59 ऐज ग्रुप के 6 लाख लोगों ने बूस्टर डोज़ लगा लिया है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक शख्स ऐसा है, जिसने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की परवरिश में बीता दिया. उम्र के आखिरी पड़ाव में उनका जज्बा आज भी बरकरार (person who supported the orphan children of Raipur) है.

जशपुर के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका शराब के नशे में टुन्न (Drunken teacher found in Jashpur government school) मिली. शिक्षिका की हरकत उस वक्त सामने आई जब बीईओ औचक निरीक्षण करने विद्यालय में पहुंचे.

