Published on: 2 hours ago

बिलासपुर : सांसद अरुण साव ने महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में ध्यान आकर्षित कराया (black marketing of fertilizers in Chhattisgarh raised in the Parliament) है. सांसद अरुण साव (BJP MP Arun Sao) ने बताया कि '' निर्धारित खाद, डीएपी और यूरिया की छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी की जा रही है. किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर खाद, डीएपी, यूरिया नहीं मिल पा रहा है. सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में खाद, डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी (Allegations of black marketing of fertilizers in Chhattisgarh) हो रही है.जबकि केंद्र ने पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए खाद राज्य सरकार को भेजा है.