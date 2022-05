रायपुर :छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education) 10वीं और 12वीं के परिणाम शनिवार दोपहर जारी होंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम परिणाम जारी करेंगे. परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस हेल्पलाइन के जरिए विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.इस हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक और काउंसलर भी मौजूद रहेंगे. हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करके कोई भी विद्यार्थी अपनी परेशानियों का हल पूछ सकता है.

तनाव दूर करने के लिए काउंसलर की सहायता : शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि '' हेल्पलाइन के जरिए मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक द्वारा विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी. परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव का दूर करने लिए काउंसलिंग की जाएगी. इसके साथ ही करियर को लेकर काउंसलर्स छात्रों को लेकर आगे की पढ़ाई करने के लिए सारी जानकारी मुहैया करवाएंगे. कि छात्र किस विषय में अच्छा कर सकता है.''

किन नंबरों पर विद्यार्थी कर सकते हैं कॉल : विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है. छात्र

18002334363 नम्बर पर कॉल करके अपने करियर के साथ-साथ अपने रिजल्ट के तनाव दूर करने के लिए सलाह ले (remove the tension of counselor result in Chhattisgarh) सकते हैं. काउंसलिंग के लिए विद्यार्थी और परिजन सुबह 10:30 से शाम 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं.







कैसे चेक करें अपना परीक्षा परिणाम : 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. विद्यार्थी अपने परिणाम cgbsc.nic.in या result.cg.nic.in पर चेक कर पाएंगे.



कितने विद्यार्थियों ने किया था रजिस्ट्रेशन : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 2022 के बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल 11 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था. 12वीं बोर्ड परीक्षा में 6 लाख 83000 विद्यार्थियों ने और दसवीं बोर्ड की परीक्षा में 3 लाख 93000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था.