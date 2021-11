सुकमा में 5 ग्रामीणों का नक्सलियों ने किया अपहरण, सर्च ऑपरेशन जारी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा (Sukma) में नक्सलियों (Naxalites) ने 5 ग्रामीणों (villagers) का अपहरण (kidnapped) कर लिया है. वहीं अब तक ग्रामीणों की कोई जानकारी नहीं मिली है.

राज्यपाल को झीरम आयोग जांच की रिपोर्ट सौंपने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट (report of the commission of inquiry) सौंपी गई. यह रिपोर्ट आयोग के सचिव (secretary of the commission) एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (high Court) के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी. राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने के लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर नियम का उल्लंघन किया गया है.

कवर्धा हिंसा के दो मुख्य आरोपी जिला बदर, कलेक्टर की कार्रवाई

कवर्धा जिले में महीना भर पहले लोहारा चाैक पर लगे धार्मिक झंडे को निकालकर फेंकने और दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. इस मामले के दो प्रमुख आरोपी सलमान खान और रेहान उर्फ साहिल खान के खिलाफ शिकंजा कसते हुए डीएम (DM) ने जिला बदर का आदेश जारी किया है.

सार्वजनिक होनी चाहिए झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच रिपोर्टः धरमलाल

भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक (BJP National Working Committee Meeting) आज दिल्ली में आयोजित की गई. वर्किंग कमिटी की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (National President JP Nadda) सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण उद्वबोधन हुआ. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया.

महिला के खिलाफ फेसबुक पर की थी गलत टिप्पणी, कोरिया पुलिस ने निकाला जुलूस

कोरिया में एक महिला पर गंदे कमेंट्स करने वाले युवक को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला. आरोप यह भी है कि आरोपी ने फेसबुक पर महिला के उपर कमेंट (comment on woman on facebook) किया था. साथ ही लूट, मारपीट और दूसरे अपराधों के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए कहा था. अधिकारियों ने सोशल मीडिया (social media) पर किसी भी तरीके के आपत्तिजनक टिप्पणी (offensive remarks) से सतर्क रहने की सलाह दी है.

जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का सामने आया वीडियो, पिता पर लगाए आरोप, जांच टीम गठित

जुड़वा भाई शिवराम और शिवनाथ ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था. जिसमें अपने पिता की तरफ से प्रताड़ित किये जाने का दोनों भाईयों ने आरोप लगाया है.

पेसा एक्ट लागू है लेकिन नियम चिन्हांकित नहीं: टीएस सिंहदेव

देश के ऐसे कई अन्य हिस्सों के संरक्षण के उद्देश्य से बना 'पेसा कानून' जिसे अब भी कई राज्यों में ताकत नहीं मिल सकी है. उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है. कानून तो लागू है लेकिन इसके पालन के लिये अब तक नियम नहीं बनाये जा सके हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद सरकार से वरिष्ठ मंत्री टी एस सिंहदेव पर इस नियम को बनाने की जिम्मेदारी है.

प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने उतारा मौत के घाट, दो गिरफ्तार गिरफ्तार

जशपुर की बागबहार थाना पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाना चाहता था. इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया.

chhath Puja 2021: सोमवार से 4 दिनों के कठिन महापर्व छठ की शुरुआत, जानिए इस पर्व की विधि

भारत के पूर्वांचल क्षेत्र में छठ का विशेष महत्व है. छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है. जो कि पूरे चार दिन तक चलता है. नहाय खाय से इसकी शुरुआत होती है, जो अस्ताचलगामी और उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है. आइए जानते हैं कि आखिरकार छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई.

Chath puja 2021: नहाय खाय के दिन से शुरू होता है छठ व्रत, जानिए कैसे हुई इस महापर्व की शुरुआत

छठ व्रत (Chhath Vrat) में व्रती कठिन व्रत करती हैं, जो कि किसी तपस्या से कम नहीं. कार्तिक मास (Kartik month) की चौथ से ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है. पहला दिन नहाय खाय (Nahaay khaay) का होता है. फिर खरना (Kahrna) और संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya) के बाद सप्तमी को उषा अर्घ्य (Usha Arghya) के साथ व्रत की समाप्ति होती है.

छत्तीसगढ़ में क्यों है खास मातर पर्व? 100 सालों से जारी है त्योहार मनाने की परंपरा

गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) के बाद के दिन मातर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व में गाय की पूजा (Cow Worship) की जाती है.