रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास में होगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता (Cabinet meeting chaired by Bhupesh Baghel ) में दोपहर में होने वाली बैठक में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा (Discussion on preparation of budget session in Raipur) की जाएगी. सत्र के दौरान पेश होने वाले विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा. इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा लाए गए विषयों पर चर्चा की जाएगी.

नया रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन के मद्देनजर मंत्रिमंडलीय उप समिति के द्वारा किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद जिन तीन मांगों पर सहमति नहीं बनी है. उसे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट में धान खरीदी के बाद उठाव की स्थिति और मिलिंग को लेकर खाद्य विभाग अपनी जानकारी पेश करेंगे.

7 मार्च से बजट सत्र

छत्तीसगढ़ में 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी. इस बार बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में कुल 13 बैठके होंगी. इस सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. इसके बाद सत्र में वित्तीय कामों के साथ अन्य शासकीय काम भी पूरे किए जाएंगे. कोरोना महामारी के चलते इस साल बजट सत्र फरवरी की जगह मार्च में हो रहा है.