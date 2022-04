नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों के दौरे के बाद दिल्ली में मिशन 2023 के लिए बीजेपी के नेता एकजुट (BJP leaders gathered for Mission 2023 in Delhi) हुए हैं. बीजेपी केंद्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया था. जिसके बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह (Former CM Dr Raman Singh), नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भूपेंद्र सवन्नी दिल्ली पहुंचे. इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी भी हिस्सा ले रहीं हैं.

बैठक में मंथन : सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों ने आकांक्षी जिलों का दौरा करने के बाद दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में जिन जगहों की रिपोर्ट नेगेटिव है,वहां बदलाव संभव है. प्रदेश में बड़े पैमाने में बदलाव को लेकर प्रभारी डी पुरंदेश्वरी (Chhattisgarh incharge D Purandeshwari) और सह-प्रभारी नितिन नबीन ने भी एक रिपोर्ट पहले सौंपी थी. जिस पर अब चर्चा हो सकती है.

मिशन 2023 पर भी चर्चा : कोर ग्रुप की बैठक (BJP Delhi Core Group Meeting)मूल रूप से मिशन 2023 की चुनावी तैयारियों पर ही केंद्रित रहेगी. इसमें नगरीय निकाय, सहकारिता और पंचायत चुनाव पर भी चर्चा होने की संभावना है.छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरह से चार्ज किया जाए. इस पर कोई बड़ी रणनीति भी बन सकती है.