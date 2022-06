पंडरिया : पंडरिया ब्लॉक के थाना कुंडा में नाबालिग को भगाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया (Physical abuse of minor on the pretext of marriage in pandariya) है. आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा दिया और अपनी बातों में फंसाकर भगा लिया. इसके बाद दोनों यूपी में जाकर एक किराए के मकान में पति-पत्नी बनकर रहने लगे.इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए.गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

क्या पूरा मामला : पुलिस के मुताबिक 9 जून 2022 को नाबालिग के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उनकी नाबालिग बेटी लापता है. पिता ने मुंगेली निवासी युवक सूरज साहू पर नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया.पिता ने बताया कि उनकी बेटी के सूरज साहू के साथ प्रेम संबंध थे. वहीं सूरज का भी गांव में कोई अतापता नहीं चल रहा (Minor raped in Pandariya kunda village) है.

पुलिस ने कैसे दबोचा :पुलिस में रिपोर्ट के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस ने तेजी दिखाई. मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ढूंढा.आरोपी यूपी के लखनऊ में नाबालिग के साथ छिपा बैठा था. लोकेशन पुख्ता हो जाने पर पुलिस की टीम को लखनऊ भेजा(Rape by driving a minor in Pandaria ) गया. जहां से नाबालिग समेत आरोपी युवक सूरज को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया.वहीं पीड़िता को सखी सेंटर में काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा.