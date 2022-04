दंतेवाड़ा: केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं एवं गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन (protest of Congressmen against the Center in Dantewada) किया. देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. जिसके खिलाफ "महंगाई मुक्त भारत अभियान" (Congress inflation free India campaign) के तहत सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया.



मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल : कांग्रेसियों ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते आम जनता की कमर टूट चुकी है. खाद्य सामग्री समेत दैनिक चीजों के दामों में बेहताशा वृद्धि से जनता हलाकान हो (Congress inflation free India campaign) चुकी है. धरना प्रदर्शन में विधायक देवती कर्मा, जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम, पीसीसी सदस्य छविंद्र कर्मा, पालिका अध्यक्ष मृणाल राय, पूजा साव, साक्षी सुराना, वीरेंद्र गुप्ता, सुलोचना कर्मा, सलीम रजा उस्मानी समेत भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे.